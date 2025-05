Ficha do jogo FLA BAH 8ª rodada Brasileirão Data e Hora sábado, 10 de maio, às 21h (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Rafael Traci (PR) Onde assistir

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado (10), em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de Sportv e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

O Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados. A equipe vem de dois jogos sem vencer: 1 a 1 diante do Central Córdoba-ARG, pela Libertadores, e derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 na última rodada do Brasileiro. Para o duelo deste sábado (10), o técnico Filipe Luís não conta com Nico de la Cruz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Esquadrão de Aço, por sua vez, está em sexto lugar no Brasileirão, com 12 pontos. No meio de semana, o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Nacional-URU em casa, também pela Libertadores, interrompendo sequência de cinco vitórias seguidas. Caio Alexandre e Erick cumprem suspensão e desfalcam a equipe de Rogério Ceni.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Bahia pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X BAHIA

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 10 de maio, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Rafael Traci (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Pulgar, Allan (Evertton Araujo) e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

continua após a publicidade

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago); Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Ademir (Cauly); Erick Pulga e Willian José.