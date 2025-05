Veja time provável do Bahia contra o Flamengo após último treino

O time do Bahia está pronto para o jogo contra o Flamengo às 21h deste sábado (horário de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe comandada por Rogério Ceni fez a última atividade nesta sexta-feira e já está no Rio de Janeiro para este confronto direto pela primeiras posições da tabela.

O Tricolor segue com os desfalques do zagueiro Kanu, do goleiro Ronaldo e dos laterais Gilberto e Santiago Arias. Ronaldo fez trabalhos de transição física e técnica, enquanto Gilberto trabalhou na academia. Já Kanu e Arias deram continuidade ao tratamento das lesões no departamento médico.

Além deles, os volantes Erick, que estava atuando como lateral-direito, e Caio Alexandre estão suspensos por terem levado terceiro cartão amarelo contra o Botafogo.

Diante disso, é provável que Rogério Ceni use a mesma base da equipe que entrou em campo na derrota para o Nacional (URU), na última quarta-feira. Há a possibilidade do treinador poupar algumas peças já de olho no jogo decisivo da próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional (COL), na Colômbia, que pode valer classificação para as oitavas da Libertadores.

Assim, o provável time do Bahia contra o Flamengo é o seguinte: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Nestor) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

Como foi o último treino do Bahia?

Everton Ribeiro e Erick em treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

De início, Rogério Ceni comandou um tarabalho técnico em espaço reduzido, com o grupo dividido em dois times. Logo depois, ele aplicou uma atividade tática em campo aberto para os atletas que não iniciaram a partida contra o Nacional.

O Bahia é o 6º colocado do Brasileirão, com 12 pontos, e chega embalado na competição, com três vitórias seguidas. Já o Flamengo é o 3º, com 14, e vem de derrota para o Cruzeiro.