Após derrota, CEO do Fortaleza assegura permanência de Vojvoda

O Fortaleza foi goleado pelo Flamengo por 5 a 0 na noite do último domingo (1º), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, se pronunciou após o resultado e garantiu que Juan Pablo Vojvoda segue como técnico do time.

— Um resultado que não mostra o que é o Fortaleza nos últimos anos. Momento difícil. Não temos mais nem que pedir desculpas, porque já pedimos algumas vezes. Acho que a gente tem é que reagir. A palavra é reagir, retomar a confiança. Voltar a dar orgulho ao torcedor. Com humildade, com pé no chão, sabendo do momento que a gente passa, que é difícil - disse.

— Torcedor respeita o trabalho do Vojvoda. Chateado todo mundo está, faz parte, momento difícil. Mas o trabalho permanece. O Vojvoda é um profissional que tem toda a capacidade, junto com todo o nosso apoio, com a chegada do [Sérgio] Papellin como diretor de futebol, com chegadas e saídas que podem haver nesse período, o que é natural - comentou o dirigente.

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão. O Tricolor perdeu por 5 a 0 (Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC)

— A parada para o Mundial de Clubes, para o Fortaleza, acho que vai ser muito benéfica. Para a gente reorganizar a casa, rever situações que possam ser melhoradas. E temos mais um jogo, mais um jogo importantíssimo, em casa. Um confronto direto, digamos assim. E a gente tem que encarar cada jogo como uma final - relatou Paz.

O Tricolor caiu uma posição após a derrota e agora está na zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com dez pontos. O Vitória tem a mesma pontuação, mas fica acima no desempate em razão do saldo de gols.

Agenda do Fortaleza

Após a derrota para os cariocas, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileiro, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.