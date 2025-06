Fortaleza segue preparação para receber o Santos no Brasileirão

Após dois dias livres, o Fortaleza se reapresentou na última quarta-feira (4) com foco no duelo diante do Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o clube vem de derrota por 5 a 0 para o Flamengo e busca dar uma resposta aos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O resultado negativo contra os cariocas levou o Tricolor para a zona de rebaixamento da Série A, na 17ª posição: são dez pontos em 11 jogos. O Vitória, primeira equipe fora do Z4, possui a mesma pontuação e está acima pelo desempate no saldo de gols.

Próximo adversário do Fortaleza, o Santos tem oito pontos e está em 18º lugar. Com isso, a partida da próxima semana vem ganhando contornos de um embate direto contra o rebaixamento, ainda que o campeonato esteja na sua primeira metade.

continua após a publicidade

Fortaleza se reapresentou com foco no Santos (Foto: Renan Ferreira/Fortaleza EC)

A preparação segue com o treino desta quinta-feira (5), que acontecerá a partir das 16h (de Brasília). A atividade será novamente no Centro de Excelência Alcides Santos, em Fortaleza.

O duelo na Arena Castelão está marcado para o dia 12 de junho (quinta-feira). A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília). Este será o último compromisso do Tricolor antes da pausa para o Mundial de Clubes, a qual terá um mês de duração.

continua após a publicidade

➡️ Libertadores: saiba mais sobre o Vélez Sarsfield, rival do Fortaleza

Fortaleza apresenta novo diretor de futebol

O Fortaleza apresentou, na última terça-feira (3), seu novo diretor de futebol. Sérgio Papellin, que vai para a sua quarta passagem pelo clube, destacou a necessidade de ter jogadores dedicados no elenco e falou em retirar possíveis "laranjas podres" da equipe.

— Vamos conversar muito no dia a dia. Tenho certeza de que vamos detectar se existe essa insatisfação. E se existe, vamos procurar tirar o mais rápido possível do grupo. Porque nós não queremos 'laranjas podres' dentro do grupo - relatou o dirigente.