Dupla ex-Fortaleza aparece em lista de jogadores mais influentes da temporada

Dois jogadores com passagem pelo Fortaleza apareceram em uma lista do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory). O estudo destaca os 300 jogadores mais influentes da última temporada, considerando 60 ligas ao redor do mundo.

Divulgado na semana passada, o estudo considerou seis áreas do futebol, dando diferentes notas para os atletas em cada uma: jogo aéreo, defesa pelo chão, distribuição, drible, criação de chances e finalização. As partidas analisadas foram de ligas nacionais.

O volante Éderson, que defende a Atalanta-ITA, foi um dos escolhidos entre os meio-campistas defensivos. O jogador ficou em 9º lugar, com 88,3 de nota geral. Os seis valores do brasileiro foram 57, 69, 78, 61, 66 e 66, respectivamente.

Éderson passou pelo Fortaleza em 2021, quando esteve emprestado pelo Corinthians. Foram 58 jogos vestindo a camisa tricolor, com três gols e três assistências.

Éderson atuou pelo Fortaleza em 2021 (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza)

Dentre os laterais, Juninho Capixaba, hoje no RB Bragantino, apareceu na lista. O atleta foi o 13º colocado, tendo 82,5 de nota geral. As seis pontuações foram, respectivamente, 63, 64, 76, 51, 64 e 58.

Pelo Leão, o defensor atuou em 59 partidas na temporada 2022, somando três gols e nove assistências. O lateral, naquele período, estava emprestado pelo Grêmio.

Juninho Capixaba passou pelo Fortaleza em 2022 (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Agenda do Fortaleza

Após a derrota por 5 a 0 para o Flamengo, o Fortaleza terá um intervalo considerável até a data de seu próximo jogo. O time volta a campo no dia 12 (quinta-feira), em casa, diante do Santos. Como os paulistas possuem oito pontos e estão em 18º lugar no Brasileirão, o compromisso será um duelo direto contra o rebaixamento.