A tarde deste sábado marcou o fechamento da fase de grupos da Copa do Nordeste. As vitórias de Ceará, Bahia e CSA definiram a classificação do grupo B e, consequentemente, os confrontos das quartas de final da competição, que reserva clássicos como Bahia x Fortaleza e Sport x Ceará. Esta fase, porém, ainda não tem data para acontecer.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os confrontos das quartas de final:

Bahia x Fortaleza;

CSA x Ferroviário;

Sport x Ceará;

Vitória x Confiança.

As quartas e as semifinais da Copa do Nordeste serão disputadas em jogos únicos, com o mando dos times que tiveram melhor campanha. Só a final terá jogos de ida e volta.

Chaveamento da Copa do Nordeste foi definido neste sábado (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Classificação e campanhas

O grupo A foi definido há mais de dois meses e teve o Vitória como líder, com 15 pontos, seguido por Sport, Ferroviário e Fortaleza. Com jogos atrasados, a classificação final do grupo B só foi conhecida neste sábado. O Bahia garantiu a melhor campanha geral da primeira fase, com 16 pontos, e se classificou ao lado de CSA, Ceará e Confiança.

continua após a publicidade

Classificação do grupo A:

1º) Vitória - 15 pontos (saldo de +4);

2º) Sport - 12 pontos (saldo de +4);

3º) Ferroviário - 10 pontos (saldo de -2);

4º) Fortaleza - 9 pontos (saldo de +4);

5º) CRB - 9 pontos (saldo de 2);

6º) Altos - 9 pontos (saldo de 0);

7º) Moto Club - 7 pontos (saldo de -5);

8º) Sousa - 6 pontos (saldo de -7).

Classificação do grupo B:

1º) Bahia - 16 pontos (saldo de +10);

2º) CSA - 13 pontos (saldo de +7);

3º) Ceará - 13 pontos (saldo de +3);

4º) Confiança - 11 pontos (saldo de +3);

5º) Náutico - 8 pontos (saldo de -4);

6º) América-RN - 7 pontos (saldo de -5);

7º) Juazeirense - 7 pontos (saldo de -2);

8º) Sampaio Corrêa - 2 pontos (saldo de -12).

continua após a publicidade

Notícias em alta sobre a Copa do Nordeste ⬆️

A primeira fase do grupo B só terminou neste sábado por conta de um atraso no calendário, que pode causar impactos no restante da temporada dos clubes, e definiu o chaveamento das quartas da Copa do Nordeste. O Bahia venceu o Náutico de virada, em Salvador, e garantiu melhor campanha geral, enquanto o Ceará bateu o lanterna Sampaio Corrêa fora de casa.