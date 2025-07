Hernán Crespo abre o jogo sobre situação de Lucas Moura

Hernán Crespo se incomodou ao ser perguntado sobre a situação de Lucas Moura. Lesionado, o camisa 7 foi desfalque mais uma vez. Com um problema no joelho, esteve presente em um camarote para acompanhar o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Bragantino. O jogo aconteceu nesta quarta-feira, dia 16 de julho, em Bragança Paulista.

O técnico já havia falado em coletivas anteriores que não respondia pelo departamento médico. Em Bragança, trouxe o assunto à tona mais uma vez.

Na coletiva, foi questionado sobre o porquê de faltar um parecer dos médicos que acompanham o caso de Lucas Moura no time.

- Para mim, é fácil. Eu falo do jogo, sou o treinador. Acho que é importante colocar ordem nas coisas. Parte médica tem que falar o doutor. De mercado, tem que falar a diretoria. Se quer falar do jogo, eu falo. É uma questão de ordem e de respeito com as posições que cada um tem no clube. Não é contra o jornalista. Entendo que você quer a informação, mas não é aqui. Você é o jornalista, não eu. É o teu trabalho, não meu. O meu é fazer a equipe jogar bem e sair de uma situação incômoda. Você sabe, não me comprometa aqui - explicou Crespo.

Lucas Moura está treinando com o elenco, mas ainda com dores (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O que falta para Lucas voltar?

O São Paulo e o departamento médico estão assistindo Lucas Moura com cautela. Existe uma ideia de que o camisa 7 só retorna plenamente recuperado, sem nenhum quadro de dor no joelho. O meia não entra em campo desde maio, desde o jogo contra o Alianza Lima. O Tricolor entende que não terá o jogador no sacrifício, mas ele segue monitorado e passando por testes e exames frequentes.