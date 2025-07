Bahia inicia sequência contra times da parte de baixo da tabela

Depois da eliminação precoce na Sul-Americana, o Bahia tem a chance de dar a volta por cima neste domingo, quando recebe o Juventude às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Brasileirão. Esse será o primeiro jogo de uma sequência nova para o Tricolor baiano, que deve encarar times da parte de baixo da tabela nas próximas semanas, como Sport, Retrô e Vasco.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A equipe gaúcha, por exemplo, está na 18ª posição, com 11 pontos, e ainda não venceu nenhum jogo fora de casa neste Campeonato Brasileiro. O Juventude, inclusive, se recuperou de uma série de oito jogos sem vencer ao bater o Sport na 13ª rodada, mas voltou a perder no último domingo, quando foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 0, no Mineirão.

Juventude é o primeiro adversário desta sequência do Bahia contra times em situação crítica (Luiz Erbes/AGIF)

Por falar em Sport, o Leão da Ilha será o adversário do Bahia na 18ª rodada, em jogo marcado para as 16h do dia 2 de agosto (horário de Brasília), em Recife. Independente dos próximos resultados, até lá o Rubro-Negro seguirá na lanterna do campeonato devido ao início desastroso, sem nenhuma vitória nos primeiros 14 jogos e com duas trocas de treinador.

continua após a publicidade

Mas antes do clássico nordestino, o Bahia enfrenta o Retrô-PE na próxima quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. A equipe pernambucana não é da Série A, mas, coincidentemente, está na zona de rebaixamento da Série C (é o 18º, com 12 pontos) e vive momentos de instabilidade, apesar do título da Série D em 2024 e da classificação inédita para as oitavas do mata-mata nacional.

Além desses três adversários em sequência, o Bahia tem dois confrontos adiados deste primeiro turno do Brasileirão, contra Vasco e Internacional, duas equipes que também figuram na segunda página da tabela, em 16º e 12º, respectivamente. As datas ainda não foram definidas pela CBF.

continua após a publicidade

Leia mais notícias do Bahia!🗞️

➡️Ceni lamenta eliminação precoce do Bahia e comenta falha da defesa: ‘Infelicidade’

➡️Bahia perde para o América de Cali de forma melancólica e vê invencibilidade acabar

➡️Bahia perde dupla por suspensão e tem problema na zaga; veja