Hernán Crespo explicou algumas mudanças feitas na escalação e os bastidores da vitória do São Paulo em cima do Fluminense neste domingo, dia 27 de julho. O técnico garantiu sua terceira vitória seguida. O jogo aconteceu no Morumbis.

O argentino falou sobre ter utilizado Ferreirinha no lugar de André Silva e sobre outras questões que envolverão a escalação do Tricolor neste domingo.

- André finalizou o jogo com Juventude com dor no pé, então tive de escolher outra solução. Estava jogando muito bem o Ferreirinha quando a gente o chamou para jogar, achei que seria importante. O Wendell, depois de dois jogos, achei que talvez poderia estar um pouco mais cansado, então a decisão foi por Enzo - explicou Hernán Crespo.

Crespo analisou o confronto. Para ele, foi um jogo bom e "contente" para os jogadores do São Paulo. Ao tratar o São Paulo, destacou o clube como um time "agressivo".

- O jogo foi bom, muito contente pelos atletas, pela forma como jogamos, mas ainda pelas situações adversas, não é fácil errar um pênalti, VAR anulou gol, e o time sempre igual, agressivo, com vontade de jogar e de recuperar bolas. Resultado é consequência de tudo isso - comentou o técnico.

Hernán Crespo falou sobre as escolhas que teve contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi a vitória do São Paulo?

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega à terceira vitória consecutiva e sobe para a oitava colocação, com 22 pontos. O São Paulo volta a campo no dia 31 (quinta-feira), às 19h30, no Morumbi, contra o Athletico-PR.