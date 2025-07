O Bahia está escalado para a partida de logo mais contra o Juventude, marcada para as 18h30 (de Brasília) na Arena Fonte Nova, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni tem problemas para resolver com três desfalques importantes, mas conta com o retorno do capitão Everton Ribeiro.

O lateral-direito Gilberto e o zagueiro Ramos Mingo estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos e dão lugar a Santiago Arias e Gabriel Xavier, respectivamente. Rogério Ceni também surpreendeu com a mudança de goleiros. Ronaldo vai ser titular na vaga de Marcos Felipe, muito criticado pela atuação contra o América de Cali, na última terça.

Quem também desfalca a equipe é o atacante Tiago, que sofreu uma lesão muscular na coxa e segue em tratamento, além do meia Cauly, que está com virose e febre e não participou dos últimos treinos.

O volante Erick e o zagueiro Kanu seguem em recuperação depois de cirurgia para tratar lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente, enquanto o zagueiro Fred se recupera de um trauma no joelho.

A boa notícia é o retorno do meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na partida contra o América de Cali, na última terça-feira. Outra novidade na lista de relacionados é o jovem atacante Dell, de 17 anos.

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Juventude

Assim, a escalação do Bahia contra o Juventude tem: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Já o Juventude de Claudio Tencati vai a campo com: Gustavo; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Natã; Gabriel Veron, Lucas Fernandes e Gabriel Taliari.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X JUVENTUDE

17ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 27 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador;

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).