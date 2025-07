Marcos Antônio tem sido um dos destaques do São Paulo desde a chegada de Hernán Crespo. Após a vitória do Tricolor por 3 a 1 contra o Fluminense no Morumbis, o jogador foi questionado sobre o "estilo Crespo", mas evitou fazer comparações com Zubeldía.

Para ele, é um comparação que "não precisa" e destacou ter carinho por Luis Zubeldía.

- Eu acho que é uma comparação que não precisa. Nós temos um grande carinho pelo Zubeldía e pronto. É seguir trabalhando e não é necessária essa comparação - disse Marcos Antônio.

O atleta falou sobre o momento. Com bons números, tem sido bastante elogiado pela torcida - seja no estádio do São Paulo quanto nas redes sociais.

- Eu agradeço a Deus por tudo. Eu sempre trabalhei muito pra poder estar sempre ajudando meus companheiros. Isso (elogios) é o que o torcedor fala, eu agradeço, mas aqui dentro é meu trabalho, é continuar me dedicando e estar sempre pronto pra poder ajudar nosso Tricolor - disse Marcos Antônio sobre sua fase.

São Paulo vira a chave e passa a pensar na Copa do Brasil

O São Paulo venceu o Fluminense por 3 a 1 na tarde deste domingo (27), no Morumbi. Os gols dos donos da casa, marcados por Arboleda, Ferreirinha e Tapia, cororam a atuação dominante em casa. Samuel Xavier diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Tricolor Paulista chega à terceira vitória consecutiva e sobe para a oitava colocação, com 22 pontos. O São Paulo volta a campo no dia 31 (quinta-feira), às 19h30, no Morumbi, contra o Athletico-PR.