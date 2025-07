Após bom primeiro tempo, Vasco vê empate escapar com expulsão de Léo Jardim por ‘cera’

Vasco e Internacional empataram neste domingo (27) pela 17⁠ª rodada do Brasileirão por 1 a 1. O Gigante da Colina fez um ótimo primeiro tempo e saiu na frente do placar com Rayan. Na segunda etapa, o clube carioca recuou e, após ficar com um jogador a menos em uma situação inusitada, acabou cedendo o empate para o Internacional nos últimos minutos.

Com muita intensidade, controle de bola e triangulações bem ajustadas, o time não só dominou as ações, mas também encantou em diversos momentos, especialmente pelo lado esquerdo. Foi ali que David, Piton e Nuno se encontraram com frequência, seguindo a orientação clara de Diniz logo nos primeiros minutos: explorar o corredor esquerdo com profundidade.

O lado direito também teve seu destaque. Paulo Henrique e Rayan tentavam suas escapadas, e a movimentação ofensiva do Vasco se completava com as inversões de jogo muito bem executadas por Hugo Moura, Tchê Tchê e o próprio Nuno. A bola circulava com qualidade e rapidez, e a posse chegou a impressionantes 74% para o Gigante da Colina – um reflexo da proposta de jogo, com a cara do técnico Fernando Diniz.

Apesar do bom desempenho coletivo, o Vasco desperdiçou duas grandes chances com Vegetti – lances que normalmente não costumam escapar do centroavante argentino. Essas oportunidades perdidas mantinham o placar apertado, mesmo com a superioridade evidente. Foi então que, em uma transição rápida e bem organizada, o Vasco chegou ao primeiro com gol Rayan, coroando o domínio com a vantagem no placar.

No entanto, os minutos finais foram de tensão. Para o desespero de Fernando Diniz, o time perdeu a concentração e viu o Inter crescer. Foram quatro chances claras para os gaúchos, com duas bolas batendo na trave e duas intervenções do goleiro Léo Jardim. Um alerta necessário para um primeiro tempo que, embora quase perfeito, mostrou que qualquer oscilação pode custar caro.

Enquanto o time carioca dominou os primeiros 25 minutos da primeira etapa, o cenário mudou na etapa complementar, com o Internacional assumindo o controle e colocando o Vasco sob forte pressão.

Aos 26 minutos, após uma grande jogada de Tchê Tchê, Rayan encontrou Nuno Moreira livre. O meia, por sua vez, fez o passe para Vegetti, que escorou para o gol. No entanto, o argentino estava mal posicionado e acabou ficando em posição de impedimento, impedindo o que poderia ser uma boa chance para o Vasco. Porém, o lance mais importante da partida ainda estava por vir.

Aos 40 minutos, o goleiro Léo Jardim, que já havia recebido cartão amarelo, exigiu atendimento médico. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza interpretou a atitude do atleta como uma tentativa de retardar o jogo, mostrou o segundo amarelo e expulsou o jogador. O reserva Daniel Fuzato entrou no lugar de Nuno Moreira para defender a meta cruzmaltina, mas pouco pode fazer quando, em domínio errado de Vegetti dentro da área, Carbonero finalizou firme no canto e empatou a partida.

Léo Jardim expulso em Internacional x Vasco (Foto: Reprodução)

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o torcedor do Vasco fica com um gosto amargo na boca, principalmente por conta do primeiro tempo do time no estádio Beira-Rio.