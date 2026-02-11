Kaio Jorge analisa mudanças no Cruzeiro e detalha papel de Matheus Bachi

O Cruzeiro conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (11) ao empatar em 2 a 2 com o Mirassol. Entretanto, o desempenho não foi dos melhores no Maião. Depois da partida, o atacante Kaio Jorge conversou com jornalistas na zona mista e avaliou as mudanças da equipe com a nova comissão técnica.

– Mudou o treinador, início de temporada, uma filosofia nova de jogo, estamos buscando entender o mais rápido possível. Continuar trabalhando, pois sabemos que tem muito a melhorar – disse.

Além disso, o camisa 19 também falou sobre o papel de Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do treinador.

– O staff em si da comissão técnica são sete, o filho do Tite conversa bastante com a gente sobre termos táticos. Passamos algumas situações para ele. Do jeito que está, não estamos satisfeitos – comentou.

Kaio Jorge também pediu apoio aos cruzeirenses, que mais uma vez xingaram Tite durante a partida da Raposa.

– A gente gosta de estar em um clima favorável. Sei que não está dos melhores com a torcida, mas temos essa confiança do treinador, sabemos que vamos melhorar. Continuar pedindo esse apoio do torcedor, ele tem comparecido. Temos que entregar mais em campo, fechar a boca e trabalhar – ressaltou.

Kaio Jorge (Foto: Raphael Marques / Cruzeiro)

Mirassol x Cruzeiro

Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.

Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.

