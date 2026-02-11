Kaio Jorge analisa mudanças no Cruzeiro e detalha papel de Matheus Bachi
Kaio Jorge marcou um dos gols do Cruzeiro no empate contra o Mirassol
- Matéria
- Mais Notícias
O Cruzeiro conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (11) ao empatar em 2 a 2 com o Mirassol. Entretanto, o desempenho não foi dos melhores no Maião. Depois da partida, o atacante Kaio Jorge conversou com jornalistas na zona mista e avaliou as mudanças da equipe com a nova comissão técnica.
Tite cita desgaste em análise de empate do Cruzeiro: ‘Jogo foi acelerado’
Cruzeiro
Decisão da arbitragem em Mirassol x Cruzeiro gera revolta: ‘Não consigo’
Fora de Campo
Jogador do Cruzeiro deixa partida contra o Mirassol chorando após lesão
Cruzeiro
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
– Mudou o treinador, início de temporada, uma filosofia nova de jogo, estamos buscando entender o mais rápido possível. Continuar trabalhando, pois sabemos que tem muito a melhorar – disse.
Além disso, o camisa 19 também falou sobre o papel de Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do treinador.
– O staff em si da comissão técnica são sete, o filho do Tite conversa bastante com a gente sobre termos táticos. Passamos algumas situações para ele. Do jeito que está, não estamos satisfeitos – comentou.
Kaio Jorge também pediu apoio aos cruzeirenses, que mais uma vez xingaram Tite durante a partida da Raposa.
– A gente gosta de estar em um clima favorável. Sei que não está dos melhores com a torcida, mas temos essa confiança do treinador, sabemos que vamos melhorar. Continuar pedindo esse apoio do torcedor, ele tem comparecido. Temos que entregar mais em campo, fechar a boca e trabalhar – ressaltou.
Mirassol x Cruzeiro
Em um jogo movimentado no Maião, o Cruzeiro pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite saiu na frente com Wanderson, levou a virada, mas conseguiu empatar com Kaio Jorge no fim.
Com o resultado, a Raposa saiu da lanterna e está na 19ª colocação, com um ponto somado. Enquanto isso, o Mirassol subiu para a terceira posição, com cinco pontos.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias