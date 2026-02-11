Sampaoli analisa deficiência defensiva do Atlético-MG e enxerga 'erros infantis e ingênuos'

Nesta quarta-feira (11), Atlético e Remo empataram em 3 a 3 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo eletrizante e repleto de reviravoltas. Após a partida, Sampaoli destacou a fragilidade da defesa e a ineficiência do ataque, que desperdiçou diversas oportunidades que poderiam ter garantido a vitória ao time mineiro.

No início da coletiva, Sampaoli foi questionado sobre o ataque do Atlético e a falta de eficiência da equipe, que criou várias oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu transformar em gols para encaminhar a vitória. O treinador ressaltou que trata-se de um processo, manteve a falta de contundência como ponto central de sua análise e disse que a equipe é ansiosa no ataque o que prejudica a finalização das jogadas:

— Eu acho que é um processo que está começando. No primeiro tempo de hoje, era pra ser uma partida de quatro gols de diferença. Eu acho que o mais preocupante é o descontrole que o equipe tem quando se põe ansiosa. Quando começa o jogo, tem um monte de emoções geradas para atacar, e não tem a contundência que merece para finalizar as jogadas — analisou o treinador.

Questionado sobre os problemas defensivos e a falta de organização na parte de trás o treinador analisou que a equipe perdeu eficiência defensiva e que comete erros infantis e ingênuos:

— Acho que o time perdeu um pouco de eficiência defensiva. Quando o rival tem a bola, demoramos muito para recuperar e cometemos muitos erros infantis. Estávamos ganhando de 2 a 1 e sofremos transições de maneira ingênua. Temos que revisar bem o porquê dessas decisões individuais pois podem prejudicar o time — analisou Sampaoli

Como foi Atlético e Remo?

Atlético e Remo protagonizaram um jogo eletrizante na Arena MRV. No primeiro tempo, o Galo abriu o placar com Hulk e dominou as ações, criando boas chances e podendo ter saído com uma vantagem maior. Porém, o Remo foi eficiente em uma das poucas oportunidades que teve e conseguiu empatar antes do intervalo.

Na segunda etapa, o controle da partida mudou, com o Remo sendo melhor durante a maior parte do tempo. Apesar disso, o Atlético voltou à frente do placar em uma jogada de bola parada: Ruan subiu e marcou de cabeça.

A partir daí, o jogo se tornou ainda mais emocionante e cheio de reviravoltas. Pikachu empatou para o Remo, e, nos acréscimos, Alef Manga colocou o Leão do Norte à frente. No entanto, no último lance da partida, Dudu marcou para o Galo e garantiu o empate na Arena MRV.