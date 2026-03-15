Avaí vence o Figueirense e conquista título inédito da Recopa Catarinense

Após dois vice-campeonatos (2020 e 2022), o Avaí venceu o Figueirense por 4 a 2 neste domingo (15) e conquistou o título inédito da Recopa Catarinense (oitava edição). Na Ressacada, os gols do Leão da Ilha foram de Felipe Avenatti, Allyson, Luiz Henrique e Jean Lucas. Leonan e Lucas Alves marcaram pelo time visitante, campeão do torneio em 2019 e 2022. A decisão contou com a transmissão do Lance!TV.

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Como foi o primeiro tempo de Avaí x Figueirense pela Recopa Catarinense

O jogo começou pegado na Ressacada. Logo no primeiro minuto, Daniel Penha, do Avaí, recebeu cartão amarelo por uma entrada forte. Apesar disso, o time mandante dominou o início do clássico e abriu o placar aos 12 minutos. A jogada começou com Thayllon, pelo lado direito, e, após o cruzamento, Felipe Avenatti inaugurou o marcador. Após o gol, torcedores do Leão da Ilha jogaram pipas com a letra "C", em alusão ao Figueirense, que disputa a Série C do Brasileirão.

Árbitro retira as pipas do gramado em Avaí x Figueirense (Foto: Reprodução/Lance!TV)

Aos 43 minutos, Baldini cabeceou e Allyson, no rebote, ampliou para o Avaí. Nos acréscimos do primeiro tempo, Leonan aproveitou uma bobeada da defesa adversária e diminuiu para o Figueirense. Mas, no lance seguinte, o time da casa chegou ao terceiro gol, em um chutaço de canhota de Luiz Henrique, de fora da área.

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Segundo tempo

Em busca do empate, o Figueirense voltou do intervalo a todo vapor. Aos três minutos do segundo tempo, Lucas Dias foi derrubado por Wallison dentro da área, resultando em pênalti. Lucas Alves foi para a cobrança e marcou o segundo gol da equipe visitante. Cinco minutos depois, o Avaí chegou ao quarto gol com Jean Lucas, após grande cruzamento de Wallison, que se redimiu.

No decorrer da segunda etapa, ambas as equipes encontraram dificuldades para criar chances de ataque. Melhor para o Avaí, que ficou com o título inédito da Recopa.

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