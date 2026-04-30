Às vésperas do clássico contra o Cruzeiro, Atlético atinge marca negativa na temporada

O Atlético vive um momento conturbado na temporada. No último domingo, a equipe foi goleada pelo Flamengo e, nessa quarta-feira, voltou a perder desta vez para o Cienciano, pela Sul-Americana, resultado que a deixou na lanterna do Grupo B. Às vésperas do clássico contra o maior rival, Cruzeiro, o cenário aumenta a pressão sobre o time.

O Atlético vive um momento conturbado na temporada. No último domingo, a equipe foi goleada pelo Flamengo e, nessa quarta-feira, voltou a perder desta vez para o Cienciano, pela Sul-Americana, resultado que a deixou na lanterna do Grupo B. Às vésperas do clássico contra o maior rival, Cruzeiro, o cenário aumenta a pressão sobre o time.

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Com a derrota, o Atlético atingiu uma marca negativa em 2026: passou a ter mais derrotas do que vitórias na temporada. São dez reveses, contra nove triunfos, além de nove empates, o que representa um aproveitamento de 43%.

O desempenho abaixo do esperado já impacta diretamente as competições. No Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a 15ª colocação, com a mesma pontuação do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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Na Copa Sul-Americana, a situação também é delicada. A equipe é a última colocada do Grupo B, com apenas três pontos, quatro a menos que o líder Cienciano. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa um playoff contra equipes vindas da Libertadores.

O técnico Eduardo Domínguez ainda não conseguiu dar estabilidade ao time. Em 15 partidas no comando do Atlético, soma sete vitórias e oito derrotas, com um aproveitamento de 47%, refletindo a irregularidade que marca a temporada atleticana até aqui.

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Dominguez contra o Athletico (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético se enfrentam no próximo sábado (2), às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Raposa vive um momento de crescimento na competição, com três vitórias consecutivas. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos somados. Já o Galo atravessa uma fase oposta: são três derrotas seguidas e a proximidade da zona de rebaixamento preocupa. O time soma 14 pontos e aparece na 15ª posição na tabela.

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