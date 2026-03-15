Quem substitui Kaio Jorge? Confira escalação do Cruzeiro contra o Vasco

O Cruzeiro irá enfrentar o Vasco na noite deste domingo (15), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite segue com desfalques e não poderá contar com seu principal atacante mais uma vez.

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Kaio Jorge teve um trauma no pé esquerdo na partida contra o rival na final do Campeonato Mineiro e ainda não está 100% recuperado. Com isso, mais uma vez Chico da Costa e Neyser disputaram vaga no time titular.

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Ainda no ataque, Bruno Rodrigues ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa direita. No meio de campo, Lucas Romero também é baixa, com uma fratura na costela esquerda.

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Além deles, o goleiro Cássio teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo e não deve atuar mais em 2026. Com isso, Matheus Cunha será o titular do Cruzeiro.

Cássio (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Sendo assim, o técnico Tite escalou a Raposa com a seguinte formação: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gerson, Christian; Chico da Costa.

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Cruzeiro x Vasco

O Vasco chega para o confronto vindo de uma vitória por 2 a 1, de virada, contra o Palmeiras. O jogo em São Januário marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho, que teve mais de uma semana para treinar o elenco.

Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos somados. Os cariocas têm uma vitória, um empate e três derrotas.

Enquanto isso, o Cruzeiro vive situação complicada, mesmo uma semana depois de conquistar o Campeonato Mineiro. No Brasileirão, o Cabuloso tem apenas dois pontos, seu pior início na história do torneio.

O time comandado por Tite ainda não venceu na competição, com dois empates e três derrotas. Em sua coletiva após a derrota para o Flamengo, o treinador celeste destacou que o jogo deste domingo é uma oportunidade para virar a chave.

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