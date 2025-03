O Avaí decretou o empréstimo do atacante Maurício Garcez ao Juventude, que disputará a Série A do Brasileirão nesta temporada. O acordo foi costurado no fim de semana e deve ser oficializado nos próximos dias pelo time gaúcho. A equipe de Caxias do Sul se despediu do Gauchão após ser eliminada pelo Grêmio em uma partida polêmica.

Sem espaço com o técnico Enderson Moreira, o jogador fez apenas quatro jogos na temporada. Ele atuou por 81 minutos, vindo do banco de reservas em três oportunidades. A última partida foi no clássico contra o Figueirense, em 25 de janeiro, pelo estadual.

Garcez também teve algumas lesões durante a passagem pelo Leão da Ilha e, aos poucos, perdeu a titularidade. No ano passado, por exemplo, ele começou 41 das 48 partidas disputadas.

Ao todo, ele soma 52 jogos pelo Avaí, com nove gols e três assistências, entre 2024 e 2025. Contratado por R$ 1,2 milhão junto ao Brusque, o atacante tem contrato com o time catarinense vai até o final de 2027.

Maurício Garcez em jogo do Avaí. Foto: Frederico Tadeu/Avaí FC

Carreira de Maurício Garcez

Aos 27 anos, o atacante foi criado e revelado pelo futebol maranhense: jogou em Chapadinha, Maranhão, Juventude e Doce Mel. Depois, passou por Ferroviário-CE, Brusque, CSKA Sofia-BUL e Coritiba.

No ataque do Juventude, Garcez terá a concorrência de Erick Farias, Ênio, Emerson Batalla, Vitor Pernambucano, Petterson, Giovanny, Gabriel Tallari e Gilberto. O clube gaúcho é comandado por Fábio Mathias.

Nesta temporada, o Juventude disputará novamente a Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe já foi eliminada no Campeonato Gaúcho para o Grêmio, na semifinal, e na primeira fase da Copa do Brasil para o Maringá.