Uma cena inusitada aconteceu no jogo entre Juventude e Grêmio que começou às 16h30 deste sábado (1º) pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. O spray do árbitro Anderson Daronco explodiu no bolso dele e espalhou uma grande quantidade de espuma no gramado do estádio Alfredo Jaconi. Assista o momento abaixo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja o momento que o spray explode no bolso de Daronco

O spray do Anderson Daronco EXPLODIU e espalhou espuma pelo gramado! 😳



pic.twitter.com/RAMqxMNVn7 — DataFut (@DataFutebol) March 1, 2025

O forte calor que faz no Rio Grande do Sul pode ter sido o motivo pelo equipamento ter explodido no bolso do árbitro Anderson Daronco. A capital gaúcha registrava uma temperatura de 36ºc quando a partida entre Juventude e Grêmio teve início no Alfredo Jaconi.

➡️Escalação de Juventude x Grêmio: Tricolor Gaúcho mantém time da ida

Grêmio tem vantagem na semifinal

No jogo de ida do duelo, o Imortal Tricolor venceu o jogo em seu estádio pelo placar de 2x1, com gols de Braithwaite e Cristian Oliveira, pelo Grêmio, e Batalla, pelo Juventude. Para avançar a final no tempo normal, o time alviverde precisa vencer por 2 gols ou mais de diferença.

continua após a publicidade

Grêmio x Juventude. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Grêmio se classificou na Copa do Brasil

A Copa do Brasil mal começou e quase teve a sua primeira zebra. O São Raimundo (RR) vencia o Grêmio por 1 a 0 até os 48 minutos do segundo tempo. Com o empate do Tricolor Gaúcho, e a nova regra da competição, a partida, disputada no Estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista (RR), foi para os pênaltis. Braithwaite, Jemerson, Arezo e Thiago Volpi garantiram a classificação. O camisa 1 do Grêmio ainda defendeu a cobrança de Klebinho. O São Raimundo só acertou uma vez e perdeu por 4 a 1.