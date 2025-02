Projeto GUGA: Avaí quer se tornar referência na formação de atletas

Em mais um movimento visando aprimorar diversas áreas do clube, o Avaí lançou o GUGA - Guia Único dos Garotos do Avaí - um conjunto de diretrizes que serão usadas na formação de novos atletas. O manual reúne, em um só documento, procedimentos que já vinham sendo adotados pelo clube desde 2024 e outros pontos que devem ser trabalhados de agora em diante.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dentre os objetivos estabelecidos no guia, destacam-se “ser referência na formação de jogadores em Santa Catarina, estar entre os cinco principais clubes formadores do Sul do país e ter um projeto de formação organizado e eficaz na parte operacional e financeira”, dado que a venda de jovens é uma das principais receitas do futebol moderno.

— A formação integral dos atletas é um compromisso do nosso clube. Neste sentido, o caderno metodológico traduz o modo Avaí de trabalhar com a formação de jovens atletas. Este guia é um grande marco e, sobretudo, um legado que será deixado aos gestores e profissionais do clube como ferramenta para a busca da excelência na formação. As categorias de base do Avaí representam o futuro competitivo do nosso clube e, também, a sua sustentabilidade financeira. Temos muito orgulho em apresentar este trabalho — explica Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

continua após a publicidade

Além dos objetivos gerais, o Leão ainda estabeleceu metas específicas dentro do manual, como ter, por geração, ao menos três atletas com potencial de retorno esportivo e financeiro; aumentar o número de minutos jogados para jogadores de 18 a 22 anos na equipe principal e ter retorno financeiro em vendas de, pelo menos, 30% do valor investido na base em cinco anos.

O GUGA ainda contempla como é o perfil desejado dos profissionais que trabalham na formação; detalha as áreas envolvidas nesta missão; apresenta conceitos que devem permear as atividades, como “Avaí é o time da raça”; especifica o tipo de jogador que o clube quer formar, dividindo por posição; elucida modelo de jogo, metodologia de treino, indicadores de evolução e vários outros temas.

continua após a publicidade

— O Avaí sempre teve uma grande categoria de base, mas estamos melhorando, introduzindo sistemas como o Guia Único dos Garotos do Avaí para aprimorar ainda mais a formação dos atletas. Sabemos o tamanho do desafio, mas nossa busca é ser uma referência no estado e na região Sul e, para isso, desenvolvemos ideias muito claras do que queremos para o clube. O manual é mais uma ferramenta que tem o objetivo de nortear um trabalho complexo e com muitas pessoas envolvidas — detalha Roberto Braga, gerente das categorias de Formação do Avaí.

O material possui 87 páginas e, em breve, uma versão “pocket” poderá ser conferida no site do clube.

➡️ Gigantes da Série A tem adversários da 2ª fase da Copa do Brasil definidos; confira