Áudios do VAR revelam mudança de decisão em pênalti no Gre-Nal: ‘Imprudente’

A CBF divulgou os áudios do VAR na vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o Internacional, neste domingo (21), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O clássico ficou marcado por três pênaltis marcados para os mandantes. No primeiro deles, o árbitro Marcelo de Lima Henrique contou com o auxílio do mecanismo.

continua após a publicidade

O lance mais polêmico ocorreu ainda na primeira etapa. Aos 14 minutos, Noriega, do Grêmio, deu um carrinho em Bernabei na grande área. No início, Marcelo de Lima Henrique pensou em dar cartão amarelo ao jogador do Internacional por simulação, mas mudou de ideia após instrução do VAR.

– Ele (Bernabei) joga a perna, já está caindo antes do contato. Mesmo que tenha contato do jogador do Grêmio, ele joga a perna para o lado e se deixa cai - disse Rodrigo Dalonso, árbitro do VAR, concordando com Marcelo de Lima Henrique.

continua após a publicidade

Entretanto, uma voz feminina sugeriu que poderia ter uma penalidade no lance. A assistente número 2 do VAR, Andreza Helena de Siqueira, argumentou que o joelho de Noriega encostou em Bernabei, causando a penalidade.

– Olha o contato do joelho do Grêmio - disse a árbitra, causando uma mudança na avaliação de Dalonso, que recomendou uma revisão do árbitro.

Marcelo de Lima Henrique foi ao VAR analisar a jogada. O árbitro foi ao monitor ver o lance, pediu diferentes ângulos da jogada, e após alguns minutos, marcou a penalidade, que foi convertida por Alan Patrick.

continua após a publicidade

– O jogador (Bernabei) está na passada. Antes do pé dele escorregar, tem um contato imprudente. Portanto, vou voltar com pênalti e sem cartão – afirmou o árbitro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Arbitragem foi protagonista no resultado do Gre-nal (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Tudo azul no Grêmio, crise no Colorado

Alan Patrick ainda perderia uma penalidade no final do jogo. O Tricolor acabou virando o jogo e conquistou uma vitória no estádio do rival. Com o resultado, o Grêmio chegou a 28 pontos e pulou para a 12ª colocação.

A derrota custou o cargo de Roger Machado, que acabou demitido no Internacional. O Colorado tem 27 pontos e ocupa a a 13ª colocação.