Áudio do VAR revela erro decisivo de arbitragem em São Paulo x Grêmio

Neste domingo (18), a CBF divulgou o áudio do VAR no pênalti marcado a favor do São Paulo, na segunda etapa, contra o Grêmio, na partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão, no Morumbis. Com a conversão, o time paulista fez 2 a 1 e saiu com três pontos a mais na tabela de classificação. O lance gerou muita reclamação por parte dos jogadores, da comissão técnica e até do presidente do clube gaúcho.

Em campo, o juiz Rodrigo Lima apontou para a marca da cal depois de Luciano ter sido derrubado na grande área. Após análise do lance, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, o árbitro de vídeo, chamou Rodrigo para revisão no monitor. O VAR não questionou a marcação da penalidade, mas alertou sobre uma possível falta do zagueiro Arboleda, do time da casa, no também zagueiro Jemerson, do tricolor gaúcho, na origem da jogada.

"Rodrigo, olha só, o pênalti está confirmado. Porém, quando o jogador bate o escanteio, tem um braço no rosto do Jemerson que você não vê no campo. Preciso que você veja e avalie se esta jogada está dentro do APP ['Attacking Phase Possession', Posse em Fase de Ataque, em português], ok? Porque o braço e a ação faltosa é muito clara no rosto" - áudio do VAR, divulgado pela CBF.

Veja a conversa dos árbitros:

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, em jogo contra o Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão mantida após chamado de VAR revoltou comissão técnica do Grêmio

Na coletiva de imprensa realizada ao fim da partida, o auxiliar técnico Sidnei Lobo - que substituiu o treinador Mano Menezes, liberado após morte de familiares em acidente - fez críticas à arbitragem e disse que houve erro na marcação:

- Para mim, foi um erro grosseiro não ter dado aquela falta no Jemerson, dar continuidade [no lance] e acabar marcando o pênalti. Conheço bem o Luciano, ficou o debate se teve o toque ou não teve... Mas o Luciano é um especialista nisso, em provocar contato, cavar uma faltinha ali, ele estava dentro da área, e o juiz acabou caindo na dele - comentou Lobo.

Além dele, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que considerou ir "direto para a CBF" para poder questionar a instituição:

- Hoje, estou voltando de uma suspensão justamente por falar de arbitragem. Não fico feliz de estar de novo aqui, porque eu preciso falar, preciso falar com a minha torcida que está demais. A gente reclama, conversa, vai, marca as reuniões e os erros continuam. São muitos erros além do normal. Eu estou considerando se já vou daqui direto para a CBF, se me atenderem, porque o Grêmio tem sido muito prejudicado, e eu preciso defender o Grêmio - desabafou o dirigente.