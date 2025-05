São Paulo x Grêmio: PC Oliveira vê sequência de erros graves em lance polêmico

O jogo entre São Paulo e Grêmio foi marcado por uma grande polêmica de arbitragem, neste sábado (17), no Morumbis. No fim da partida pelo Brasileirão, Rodrigo José de Lima marcou um pênalti para o Tricolor. PC Oliveira avaliou os lances no "Troca de Passes" e apontou erro grave do árbitro.

Para o ex-ábitro, incialmente, existe uma falta de Arboleda em Jemerson. PC pontua que o erro começa nesse lance, quando juiz não paralisa o lance com falta. Em seguida, o comentarista entende que o São Paulo inicia uma nova jogada até Luciano cair na área.

PC reconhece o contato em Luciano, mas entende que o atacante poderia dar seguimento ao lance e escolhe cair. Por isso, o pênalti não deveria ter sido marcado por Rodrigo José de Lima. O árbitro marcou a penalidade em campo, foi chamado ao VAR e manteve a decisão.

São Paulo x Grêmio

Nos embalos de sábado à noite, São Paulo venceu o Grêmio por 2 a 1. O jogo foi válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Aravena abriu o placar para o Imortal, após um deslize de Pablo Maia. No segundo tempo, com apenas três minutos, Arboleda empatou de cabeça. Quase no fim do segundo tempo, a arbitragem marcou pênalti para o Tricolor Paulista. André Silva ficou responsável e deu a vitória para o time da casa.

Na tabela, o São Paulo chegou a nona colocação, com 12 pontos somados. Enquanto isso, o Grêmio está em 17º, na zona de rebaixamento, com nove pontos.O São Paulo volta a campo na terça-feira, dia 20 de maio, contra o Naútico. O jogo vale pela decisão na terceira fase da Copa do Brasil e acontece nos Aflitos, em Pernambuco. Pelo Brasileiro, o Tricolor Paulista joga no sábado, dia 24 de maio, contra o Mirassol, no Morumbis.

Quanto ao Grêmio, a equipe joga na terça, também pela Copa do Brasil, mas contra o CSA. A partida acontece em casa. No Brasileiro, volta a campo no domingo, dia 25, contra o Bahia.