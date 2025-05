O técnico Mano Menezes foi liberado pelo Grêmio do duelo contra o São Paulo, neste sábado (17), por conta de uma tragédia familiar. Um acidente de trânsito na BR-293, em Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, vitimou dois enteados da filha do treinador.

Um homem de 42 anos, que ainda não foi identificado, também morreu no acidente, na noite de sexta-feira (16). O veículo saiu da pista e capotou no km 303 da rodovia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur, de 9 anos, e Maria Sophia, de 16 anos, morreram no local.

A terceira vítima chegou a ser encaminhada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro, de 29 anos, e outro passageiro, de 23, estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Mano Menezes estava em São Paulo e já retornou a Porto Alegre para estar próximo à família e acompanhar os funerais. Sidnei Lobo, auxiliar técnico, é quem comandará a equipe gremista no jogo contra o time paulista. Em nota, o Grêmio lamentou o ocorrido e mandou condolência a Mano Menezes e sua família por conta do acidente.

Mano Menezes antes do jogo entre Grêmio e Santos, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

De acordo com publicação de Camila Menezes, filha de Mano, o velório de Arthur e Maria Sophia acontecerá na Capela Municipal de Dom Pedrito, no RS. Já o sepultamento está previsto para ocorrer no Cemitério Santa Rita, em Santa Maria, também no RS, no domingo (18).

Confira a nota do Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências ao técnico Mano Menezes, sua esposa Maria Inês, sua filha Camilla Menezes, o genro Álvaro Dumoncel e demais familiares pelo falecimento de Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, em um acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira. O Clube estende solidariedade à mãe de Maria Sophia e Arthur, Mirela Gomez da Costa. As duas vítimas são filhas do genro do treinador gremista. Um homem de 42 anos também faleceu no acidente. Mano Menezes retorna a Porto Alegre nesta tarde para estar próximo à família. O auxiliar técnico Sidnei Lobo comanda a equipe no jogo da noite, contra o São Paulo, e o auxiliar James Freitas está a caminho de São Paulo para compor a comissão técnica."