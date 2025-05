Em meio a maratona, São Paulo tem nova preocupação no elenco

O São Paulo ganhou uma nova preocupação em meio à maratona de jogos da temporada. Marcos Antônio, volante de confiança do técnico Luis Zubeldía, virou dúvida para a semana decisiva do clube.

Ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Grêmio, o jogador caiu sozinho e deixou o campo com fortes dores, antes dos dez minutos de jogo. Pablo Maia entrou em seu lugar. O Lance! apurou que o problema foi na parte posterior da coxa. Marcos Antônio iniciou tratamento com gelo ainda no banco de reservas e será submetido a exames para avaliar a gravidade da lesão.

A possível ausência do meio-campista preocupa Zubeldía. O São Paulo enfrenta o Náutico nesta terça-feira (21), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor joga por um empate para avançar, mas terá o desafio fora de casa, no estádio dos Aflitos. No fim de semana, encara o Mirassol no Morumbis, com o objetivo de seguir em recuperação no Brasileirão após início irregular.

Marcos Antônio tem sido peça-chave na formação titular do São Paulo, atuando ao lado de Alisson no meio-campo. A dupla tem sido fundamental na marcação da equipe nas últimas rodadas.

A posição apresenta limitações. Além de Alisson, o elenco conta com Pablo Maia, que ainda busca ritmo ideal após cirurgia recente, e Negrucci, revelado em Cotia, mas que ainda passa por processo de adaptação ao time principal.

Marcos Antônio virou peça de confiança de Zubeldía (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Desfalques do São Paulo

No momento, além da incerteza de Marcos Antônio, o São Paulo não conta com Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Ruan (dores no joelho direito) e Rodriguinho (entorse no tornozelo direito).