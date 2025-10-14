Clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, na quarta-feira (15), será o sexto do ano

Atlético-MG e Cruzeiro vão se enfrentar pela sexta vez em 2025 na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 2019, o grande clássico mineiro não era disputado tantas vezes em uma mesma temporada.

Logo na pré-temporada, realizada pelos dois clubes em Orlando (EUA), já houve um clássico, pela FC Series. O jogo, disputado em 18 de janeiro, terminou 0 a 0. Ambos os clubes eram dirigidos por treinadores que não estão mais no cargo: Cuca no Galo e Fernando Diniz na Raposa.

Pela primeira fase do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram no Mineirão, em 9 de fevereiro, quando o técnico Leonardo Jardim foi apresentado à torcida celeste, mas não dirigiu a equipe. O time alvinegro venceu por 2 a 0, com dois gols de Hulk – se não tivesse vencido, o Galo teria ficado de fora das semifinais do Estadual e não conquistaria o hexacampeonato.

O terceiro jogo entre os dois rivais mineiros foi disputado em 18 de maio, também no Mineirão, pelo turno do Brasileirão. Em um melhor momento, o Cruzeiro foi mais ofensivo, criou muitas chances, mas não conseguiu superar o esquema defensivo do Atlético-MG, e a partida terminou sem gols.

Os clássicos recentes terminaram com vitória do Cruzeiro por 2 a 0, pela Copa do Brasil

Atlético-MG e Cruzeiro voltaram a se cruzar nas quartas de final da Copa do Brasil, assim como em 2019. A Raposa levou a melhor: venceu os dois jogos por 2 a 0. Na Arena MRV, em 27 de agosto, os gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge provocaram a queda do técnico Cuca, substituído por Jorge Sampaoli. No Mineirão, em 11 de setembro, o atacante cruzeirense voltou a marcar duas vezes.

O volante Lucas Romero, em entrevista na Toca da Raposa, afirmou que não vê vantagem para qualquer lado com essa sequência de clássicos na temporada:

- Todo jogo é diferente. A gente jogou um que estava valendo a classificação (para a semifinal da Copa do Brasil) e agora um que vale três pontos. Todo jogo é importante e cada um tem sua história – avaliou o volante, que volta ao time do Cruzeiro, após cumprir suspensão diante do Sport.