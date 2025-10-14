O zagueiro do Atlético Ivan Román foi cortado da seleção chilena na última quarta-feira (8) por uma fratura na mão esquerda. Após exames de imagem foi constatada lesão o que fez com que o defensor voltasse ao clube mineiro para passar por cirurgia.

O zagueiro do Atlético Mineiro, Ivan Román, foi cortado da seleção chilena na última quarta-feira (8) por uma fratura na mão esquerda. Após exames de imagem foi constatada lesão, o que fez com que o defensor voltasse ao clube mineiro para passar por cirurgia.

Ao retornar, Román foi submetido a novos exames e avaliação do departamento médico do Galo. Em meio a tantos desfalques na defesa, avalia-se adiar o procedimento cirúrgico para que o jogador atue no clássico contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (15) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° do Campeonato Brasileiro.

Após evento na sede do clube na noite desta segunda-feira, o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, falou sobre a situação de Román e explicou o processo que ocorre no dm do clube.

"O Iván é um jogador importante, com grande projeção e já tem demonstrado virtudes e competência quando solicitado. Esse é um assunto que a gente deixa mais direcionado à parte médica, está sendo avaliado pra ver se existe a possibilidade "

"O fato é que ele tem algo na mão que o incomoda, mas no momento importante de clássico, acho que riscos e sacrifícios são pontos a ser considerados, então estamos avaliando, temos dois dias até o clássico, até pela necessidade não podemos descartar dele jogar. É uma decisão médica que a gente respeita, mas estamos tentando acelerar o processo para que ele possa estar em condição".

Desfalques na zaga do Atlético

O técnico Sampaoli enfrenta dificuldades para escalar a defesa no clássico. Lyanco, que passou por cirurgia após romper o tendão de Aquiles, está fora do restante da temporada. Vitor Hugo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Junior Alonso foi convocado pela Seleção Paraguaia e também será desfalque.