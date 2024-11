Memphis recebe cartão amarelo e será desfalque do Corinthians

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Memphis e Yuri Alberto fizeram os gols do Timão, enquanto Kaiki diminuiu para o clube mineiro. Um dos destaques do jogo, o holandês recebeu cartão amarelo e será desfalque para Ramón Díaz na próxima rodada da competição.

Memphis foi essencial no início avassalador do Corinthians no primeiro tempo. Os gols do clube alvinegro foram marcados aos 10 e 15 minutos da etapa inicial. O ímpeto, entretanto, diminuiu com o passar do tempo.

Com 30 graus em Itaquera, o clube diminuiu o ritmo na segunda etapa e sofreu com ataques do Cruzeiro. Memphis era um dos jogadores que mais aparentavam cansaço. Nos acréscimos, o holandês ficou no chão da área adversária e foi punido pelo árbitro com o cartão amarelo.

Foi o terceiro cartão amarelo do atacante no Campeonato Brasileiro. Com isso, Memphis será desfalque do Timão no confronto contra o Vasco da Gama, no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Memphis fez um dos gols do Corinthians nesta quarta-feira (20) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O Corinthians na tabela

É a quinta vitória seguida do clube alvinegro no Brasileirão. O Timão chegou a 44 pontos na tabela de classificação e pulou para o nono lugar. A equipe ainda pode ser ultrapassada pelo Vasco da Gama, que joga contra o Internacional às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro, e pelo Bahia, que enfrenta o Palmeiras, às 18h (de Brasília), em Salvador.

Peça importante

Contratado em setembro, Memphis é uma das principais peças do Corinthians em sua remontada no Campeonato Brasileiro. O holandês marcou quatro gols no Brasileirão em oito partidas como titular do clube alvinegro na competição.