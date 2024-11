Atlético-MG x Botafogo escancara hegemonia brasileira na Libertadores

A América do Sul é verde e amarela - pelo menos é o que mostra a história recente. Assim, como nos últimos cinco anos, o Brasil estará presente na final da Libertadores. No próximo sábado (30), Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires (ARG), às 17h (de Brasília), pela final da competição continental.

Vale lembrar que quatro das seis finais, foram 100% brasileiras (2020, 2021, 2022 e 2024).

Motivos para a hegemonia brasileira

No fim de 2016, a Conmebol anunciou o aumento do número de vagas para a Libertadores, via Brasileirão. Ou seja, o G-4 virou G-6, podendo chegar a G-9 caso o campeão da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil estejam na zona de classificação.

Saúde financeira dos clubes brasileiros. Sem dúvidas, a reestruturação iniciada por Flamengo e Palmeiras, no início da década passada, fez com que essas equipes pudessem contratar jogadores de um nível superior, comparado com a América do Sul, e que não precisassem vender ativos do clube a qualquer preço.

Chegada das SAFs no Brasil, em 2021 - ano em que a lei foi sancionada - fez com que os times brasileiros regularizassem as suas dívidas e pudessem se tornar mais competitivos. A referência vêm sendo o Botafogo, de John Textor, que vai muito além dos cofres cheios. O trabalho de scout e valorização da marca, ajudaram o Alvinegro a se tornar na potência que ele é hoje.

Últimas finais da Libertadores

Atlético-MG x Botafogo (2024)

x (2024) Boca Juniors 1 x 2 Fluminense (2023)

(2023) Flamengo 1 x 0 Athletico (2022)

1 x 0 (2022) Palmeiras 2 x 1 Flamengo (2021)

2 x 1 (2021) Palmeiras 1 x 0 Santos (2020)

1 x 0 (2020) Flamengo 2 x 1 River Plate (2019)

O Brasil é o país com a maior sequência de campeões de um mesmo país na história da Libertadores, com cinco títulos. O sexto virá no próximo sábado, com o Atlético-MG ou Botafogo. A tendência é que não pare por aí, visto que a diferença de nível técnico do Brasil para o resto do continente seguirá significativa, por pelo menos mais alguns anos.

Atlético-MG e Botafogo disputam o título da Libertadores 2024 (Foto:Gilson Lobo/AGIF)

