Conmebol define quem irá levar a taça na final da Libertadores

A Conmebol definiu nesta quinta-feira (28) as pesonalidades que irão entrar com a taça da Libertadores na cerimônia de abertura da final. Botafogo e Atlético-MG decidem o título do torneio neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

De acordo com a apuração do jornalista Venê Casagrande, a Entidade selecionou dois ídolos das torcidas dos clubes presentes na decisão. Do lado do Glorioso, o ex-jogador Jairzinho representará o time na cerimônia. Pelo Galo, a função ficará com Diego Tardelli.

Jairzinho

O ex-jogador é um dos principais nomes da história do Botafogo. Com o uniforme alvinegro, ele atuou em 412 partidas, tendo 189 gols e nove títulos conquistados: quatro Campeonatos Cariocas, duas Taça Guanabara, dois Torneios Rio-São Paulo e um Campeonato Brasileiro. Além disso, Jairzinho também levou o nome do Glorioso para três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira, de 1966, 1970 e 1974.

Diego Tardelli

O antigo atacante defendeu o Atlético-MG em três períodos distintos. A passagem mais marcante foi durante 2013, quando foi peça fundamental do título da Libertadores daquele ano com o clube mineiro. No ano seguinte, ele também conquistou a Copa do Brasil. Ao todo, foram 230 jogos disputados tendo 112 gols marcados.

A final da Libertadores

Botafogo e Atlético-MG decidem o título do torneio continental neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. Ambas as equipes chegaram a final do torneio com autoridade. O Glorioso eliminou o Peñarol, do Uruguai, com o placar agregado de 6 a 3. Com a mesma imposição, o Galo eliminou o River Plate, da Argentina, por 3 a 0.

