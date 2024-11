Luiz Henrique é alvo de narrador após Atlético-MG x Botafogo: ‘Que vergonha’

O final de Atlético-MG x Botafogo, na Arena Independência, ficou marcado por uma grande confusão à beira de campo nesta quarta-feira (20), pelo Brasileirão. No meio do tumulto, o atacante Luiz Henrique foi flagrado arremessando uma garrafa de água contra alguém, em atitude criticada pelo narrador Jorge Iggor nas redes sociais.

- Os seguranças do Botafogo acharam uma boa ideia arrumar confusão com repórteres que gravavam a saída dos jogadores para o vestiário e uma baita briga estourou. Luiz Henrique achou uma boa ideia atirar uma garrafa no meio da treta e foi expulso. Sério, que vergonha. Não existe! - escreveu o narrador da TNT Sports.

Após o apito final, Hulk disparou contra Luiz Henrique e afirmou que o atacante do Botafogo classificou o time do Atlético-MG como "merda" e "fraco". Seguranças do clube carioca se envolveram em confusão à caminho dos vestiários, quando Luiz Henrique arremessou a garrafa. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira expulsou o jogador.

Veja os comentários nas redes sociais: