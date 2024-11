A desventura de torcedores do Botafogo a caminho da final da Libertadores

Após arremeter, por causa do mau tempo, o avião que transportava um grupo de torcedores do Botafogo para Montevidéu acabou forçado a pousar em Buenos Aires, na última terça-feira (26). Passageiros e tripulantes foram impedidos de desembarcar pelas autoridades argentinas e tiveram que retornar ao Uruguai, transformando em desventura a viagem para assistir à Final Única da Copa Libertadores. Até a madrugada de hoje, o grupo permanecia no Aeroporto Internacional de Carrasco, da capital uruguaia, à espera de auxílio e informações.

continua após a publicidade

Chopp Brahma Express Chopp Brahma Express Futebol em casa fica melhor com Chopp Brahma Express! Cupom LANCECHOPP para R$ 50 OFF. Bora pedir? Agendar meu Chopp Brahma! Quero saber mais!

➡️ Botafogo vence Palmeiras fora de casa e reassume liderança do Brasileirão

Entenda o ocorrido com os torcedores

O voo 761 da Jetsmart partiu do Aeroporto Galeão Tom Jobim, no Rio de Janeiro, às 11h55m (de Brasília), e tinha chegada prevista para às 14h55m, ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu. Devido ao mau tempo, a aeronave foi obrigada a arremeter, pousando no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.

Os passageiros - torcedores botafoguenses, na grande maioria - solicitaram aos responsáveis do voo desembarcar da aeronave. Originalmente, eles pousariam em Montevidéu, de onde fariam um translado até Colônia do Sacramento. De lá, tomariam um barco para Buenos Aires. A alegria durou pouco. Os torcedores foram impedidos de desembarcar pela polícia aduaneira da Argentina e tiveram que esperar por três horas para retornar a Montevidéu.

continua após a publicidade

Um dos passageiros, Guilherme Sorato, conversou com o Lance! e contou a experiência dentro da aeronave e na chegada ao Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu.

- Chegando na Argentina, pedimos para descer. Não só não deixaram, como chamaram a polícia e disseram que quem não se sentasse seria preso e deportado. Não serviram nada para comer e beber. Disseram que iria levar 40 minutos, mas, na verdade, demorou três horas. Voltamos para Montevidéu, às 18h (de Brasília). (no desembarque) Mandaram a gente para uma fila, às 19 horas, onde ficamos até às 21 horas. Fomos atendidos, e eles se recusaram a dar sala vip, hotel e translado - disse.

continua após a publicidade

Translado e barco perdidos

Com o ocorrido, os torcedores brasileiros que estavam no voo perderam o horário do barco que os levaria de Colônia do Sacramento a Buenos Aires.

- Nosso barco partia às 20 horas. Nosso translado (do aeroporto) até o barco saia às 17 horas, e a gente chegou às 18h10m, ou seja, perdemos o translado. Agora, a gente está aqui sem hospedagem, sem sala VIP, sem translado para Colônia, que é de onde sai a barca, sem reembolso da barca, sem nada - explicou o torcedor.

- Não conseguimos achar hotel, falaram que não tem vaga e estamos desde 11 horas na rua, sem assistência e sem tomar banho - finalizou.

Após a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, pelo Brasileirão, o Botafogo viajará para Buenos Aires nesta quarta-feira (27). O Alvinegro encara o Atlético-MG, no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), pela Final Única da Libertadores 2024, no Estádio Monumental de Núnez.

Botafogo enfrentará o Atlético-MG em Buenos Aires, na final da Libertadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo