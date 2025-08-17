Dorival Júnior acelera processos no Corinthians e escancara limitações do elenco

A derrota por 2 a 1 para o Bahia, na noite deste sábado (16), escancarou um problema de Dorival Júnior no Corinthians: a falta de peças e a necessidade de antecipar processos dentro do elenco. O treinador promoveu a estreia de Vitinho no segundo tempo, algo que não estava em seu plano ideal.

O Timão sofre com desfalques para o duelo. Contra o Bahia, Dorival Júnior não pôde contar com Memphis, Yuri Alberto, Carrillo e Hugo, que estão no departamento médico. Além dos atletas, Romero, Cacá e Fabrizio Angileri cumpriram suspensão automática.

— Nós não tínhamos sete ou oito jogadores. Tínhamos necessidades, carências, e em razão disso tive que acelerar o processo do Vitinho. Em pouco tempo, ele conseguiu criar boas oportunidades, mas não fomos felizes nas finalizações — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva após a derrota.

Dorival Júnior optou por iniciar o duelo com Gui Negão e Kayke no ataque, dois jovens oriundos da base. Ao longo do jogo, o treinador escalou Bahia, Ryan e Dieguinho. As escolhas foram por necessidade, e comandante alvinegro falou sobre as substituições.

— São garotos ainda, estão crescendo nos treinos. Gostaria de estar com a equipe mais equilibrada para dar mais tranquilidade a esses garotos, estamos correndo risco, mas não temos opção. Temos que antecipar. O importante é que estão dando uma boa resposta e naturalmente ganharão mais oportunidades — finalizou o treinador.

Dorival Júnior promoveu mudanças no Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o clube alvinegro liga o sinal de alerta no Brasileirão. Sem vencer há seis rodadas, o clube alvinegro sofre para pontuar, afastar o fantasma do rebaixamento e focar na competição mata-mata.

Na próxima rodada, o Timão terá um confronto chave na luta contra o Z-4. No domingo (24), o Corinthians enfrenta o Vasco, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.