Quais times brasileiros estão classificados para a Libertadores 2025

Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fortaleza já está classificados para a Libertadores 2025 (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Gabriel Guimarães • Publicada em 11/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a conquista do título da Copa do Brasil, sobre o Atlético-MG, no último domingo (10), o Flamengo garantiu a sua vaga na fase de grupos da Libertadores 2025. O Rubro-Negro é o único clube brasileiro confirmado nessa etapa da competição. No entanto, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, já se classificaram para a fase preliminar, via G-6 do Brasileirão.

O Flamengo irá para sua nona participação seguida na Libertadores, a 21ª em sua história. O Brasil pode ter até nove clubes na próxima edição da competição continental, caso o Cruzeiro conquiste a Copa Sul-Americana, o Rubro-Negro fique no G-4 e o Botafogo ganhe a Libertadores.

Confira os já classificados para a Libertadores 2025:

Estudiantes (Argentina)*

Botafogo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

Fortaleza (Brasil)

Flamengo (Brasil)*

San Antonio Bulo Bulo (Bolívia)*

Deportes Iquique (Chile)

Universidad de Chile (Chile)*

Colo-Colo (Chile)*

Atlético Bucaramanga (Colômbia)*

El Nacional (Equador)

Independiente Del Valle (Equador)*

Libertad (Paraguai)*

Universitario (Peru)*

Sporting Cristal (Peru)*

Melgar (Peru)

Alianza Lima (Peru)

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

Carabobo (Venezuela)

Deportivo Táchira (Venezuela)*

Universidad Central (Venezuela)

* Garantidos na fase de grupos

Flamengo está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2025 (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Com 15 pontos em disputa no Brasileirão, vários times ainda tem chances matemáticas de classificação para a Libertadores 2025. No entanto, as equipes com chances reais (mais de 5%), caso vire G-9 são: Corinthians, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Bahia, São e Internacional.

