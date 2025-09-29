Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Galo e Papo estão separados por seis pontos na Série A
Atlético-MG e Juventude se enfrentam nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago).
O Galo está na 14ª posição, com 28 pontos, seis pontos acima da ZR, enquanto o Papo ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da ZR.
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
O Atlético-MG venceu o Mirassol por 1 a 0, em casa, e encerrou um jejum de seis partidas, com dois empates e quatro derrotas, no Brasileirão. Na temporada, o Galo vem de duas vitórias consecutivas, já que bateu o Bolívar pela Sul-Americana.
Para o jogo, Sampaoli tem as baixas do goleiro Everson, do zagueiro Junior Alonso e do atacante Hulk, suspensos. Gabriel Delfim entra no gol, e Iván Román deve atuar na zaga.
O Juventude vem de empate em 1 a 1 com o Internacional, em casa, e não vence há três jogos, com dois revezes e uma igualdade. A última vitória do Papo foi por 1 a 0 diante do Ceará, em 30 de agosto, fora de casa.
O treinador Thiago Carpini tem a volta do volante Jadson, que estava suspenso. Já o atacante Gabriel Taliari cumpre suspensão.
Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Juventude pela Série A
✅ FICHA TÉCNICA
Atlético-MG X JUVENTUDE
26ª RODADA - SÉRIE A DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Terça-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Sidmar Dos Santos Meurer (PR)
🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Gabriel Delfim; Lyanco, Iván Román e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Bernard, Igor Gomes e Caio Paulista; Biel e Rony.
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Everthon, Rodrigo Sam, Luan Freitas e Marcelo Hermes; Jadson, Caíque e Mandaca; Lucas Fernandes, Emerson Batalla e Gilberto.
