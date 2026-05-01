Artur Jorge x Eduardo Domínguez: como chegam os técnicos de Cruzeiro e Atlético-MG ao clássico

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2) pelo terceiro clássico da temporada. Até o momento, cada lado tem uma vitória. Este será o primeiro duelo entre Artur Jorge e Eduardo Domínguez e o Lance! traz um balanço dos momentos de cada um dos técnicos.

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Artur Jorge tenta fechar sequência dura que pode coroar virada de chave do Cruzeiro

O clássico deste sábado (2) será o primeiro do comandante português que chegou ao clube depois do Campeonato Mineiro. Além da importância que o jogo tem por si só, ele também poderá se tornar o último capítulo de uma virada de chave celeste na temporada.

Desde que chegou à Toca da Raposa II, Artur Jorge tem média de 2,11 pontos por partida, com apenas duas derrotas, um empate e seis vitórias. Além disso, teve uma equipes que marcou 14 gols e sofreu nove, sendo que quatro deles foram sofridos contra o São Paulo.

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Vindo de duas vitórias seguidas, segunda vez que isso acontece no curto trabalho do português que tem contrato até 2030, o comandante pode fazer o Cruzeiro voltar a vencer três partidas em sequência novamente depois de sete meses. A última vez que isso aconteceu foi em setembro de 2025, quando Leonardo Jardim acumulou seis triunfos, contra Internacional, Atlético-MG (2x), São Paulo, Bahia e Bragantino.

Depois de nove partidas no comando celeste, Artur Jorge encontrou seu time base, que tem a principal dúvida no gol, com: Otávio (Matheus Cunha), Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

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Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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'Arrumar a casa' é a difícil missão de b no Atlético

Eduardo Domínguez tem apenas 15 jogos no comando do Atlético, mas já experimenta de forma intensa o que é o futebol brasileiro: calendário apertado, alta pressão e mudanças rápidas de cenário. Em sua primeira experiência no país, o treinador convive com turbulências e instabilidade mesmo com pouco tempo de trabalho.

Até aqui, Domínguez soma seis vitórias, sete derrotas e um empate, com aproveitamento de 45%. O técnico, que mantinha a fortaleza com 100% de aproveitamento como mandante, com cinco vitórias em cinco jogos na Arena MRV, sofreu recentemente sua derrota mais dura no cargo: a goleada por 4 a 0 para o Flamengo, justamente em casa.

O argentino mantém o discurso firme, e não costuma aliviar nas cobranças, especialmente em relação ao desempenho do elenco. Em declarações recentes, deixou claro o nível de exigência: "Se não correr, vai ser difícil. É simples, muito simples. Não há tanto mistério. É treinar forte e jogar forte. Se treinar 'mais ou menos', vai jogar 'mais ou menos'".

Antes da sequência negativa, com cinco derrotas nos últimos sete jogos, o treinador dava sinais de ter encontrado uma base para a equipe titular. No entanto, os resultados recentes o levaram a buscar novas alternativas para elevar o nível de desempenho do time.

Para Domínguez, o clássico contra o Cruzeiro surge como a grande oportunidade de o Atlético "renascer" na temporada. O treinador reforça a necessidade de fortalecer o grupo e "arregaçar as mangas" para reagir. O confronto pode representar uma virada de chave para o time; por outro lado, um novo resultado negativo tende a ampliar ainda mais a pressão e o momento conturbado vivido pela equipe.

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Eduardo Dominguez no comando do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Números de Artur Jorge x Eduardo Domínguez

Artur Jorge

Jogos: 9

Vitórias: 6

Derrotas: 2

Empates: 1

Aproveitamento: 70,37%

Gols marcados: 14

Gols sofridos: 9

Eduardo Domínguez

Jogos: 15

Vitórias: 6

Derrotas: 8

Empates: 1

Aproveitamento: 45,2%

Gols marcados: 13

Gols sofridos: 17

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