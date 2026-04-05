Atlético-MG vence o Athletico-PR e engata segunda vitória consecutiva no Brasileirão; veja os gols
Galo consegue sequência positiva e mantém invencibilidade em casa
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 neste domingo (5), na Arena MRV, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Victor Hugo e Gustavo Scarpa marcaram para o Galo, enquanto Julimar descontou para o Furacão. Com o resultado, o time mineiro conquista sua segunda vitória consecutiva na competição pela primeira vez e segue invicto atuando em casa.
Com a vitória, o Atlético-MG chega a 14 pontos e ocupa, momentaneamente, a 8ª colocação na tabela. Já o Athletico Paranaense permanece com 16 pontos, na 5ª posição do Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo?
A partida começou de forma positiva para o time alvinegro. Logo aos cinco minutos, na primeira jogada de perigo, a equipe abriu o placar.
Cuello fez boa jogada pela esquerda e rolou para Hulk, que finalizou de primeira. A bola bateu na defesa e sobrou para Vitor Hugo que, também de primeira, finalizou com desvio e marcou o primeiro gol da partida.
Mesmo após abrir o placar, o Galo manteve a postura ofensiva e o controle da posse de bola. O Athletico, por sua vez, encontrou muitas dificuldades para evoluir no ataque, esbarrando na defesa bem organizada do Atlético.
O time mineiro ainda poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem maior. Na reta final do primeiro tempo, teve ao menos três boas chances de ampliar o placar, mas parou em defesas de Santos e na atuação dos zagueiros do Furacão, que evitaram um resultado mais elástico.
No segundo tempo, o Athletico Paranaense voltou com uma postura mais ofensiva, se lançando ao ataque. No entanto, o Furacão não conseguiu concluir as jogadas com qualidade suficiente para ameaçar o empate.
O Atlético conseguiu melhorar sua atuação na segunda metade da etapa. Em uma boa oportunidade, roubou a bola no ataque e ampliou a vantagem. Gustavo Scarpa interceptou uma bola cruzada na intermediária e finalizou de fora da área. O chute desviou na defesa e encobriu o goleiro Santos.
Menos de 10 minutos depois, aos 42, o Athletico Paranaense conseguiu diminuir a vantagem em uma bola parada. Após cobrança de escanteio, Julimar subiu e cabeceou firme, superando Éverson e marcando o gol. No entanto, o gol não foi suficiente e o Galo conseguiu manter o 2 a 1 e saiu com a vitória.
Próximos jogos de Atlético-MG e Athletico Paranaense
O Atlético vira a chave e passa a focar na Copa Sul-Americana. O Galo (8) viaja para a Venezuela, onde enfrenta o Puerto Cabello na próxima quinta-feira, às 23h, no Estádio Misael Delgado.
Já o Athletico Paranaense terá a semana livre. O Furacão volta a campo apenas no domingo (12), quando encara a Chapecoense, às 11h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.
Ficha do jogo
Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR
10° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo 5 de abril às 17h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Victor Hugo (1-0), Gustavo Scarpa (2-0) - Atlético-MG
Julimar( 2-1) - Athletico-PR
🟨 Cartões amarelos: Aguirre (CAP)
🟥 Cartões vermelhos:
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Gustavo Scarpa) e Tomás Perez (Cissé); Cuello (Dudu), Reinier (Bernard) e Hulk
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson (Portilla), Léo Derik, Dudu (Joao Cruz) e Mendoza (Julimar); Viveros
🟨 Arbitragem: Matheus Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
- Matéria
- Mais Notícias