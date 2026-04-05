Flamengo vence Santos de virada no Maracanã; Pedro iguala marca de Gabigol; veja os gols
Pedro iguala Gabriel Barbosa como maior artilheiro do clube no século XXI
O Santos e o Flamengo protagonizaram uma partida movimentada neste domingo (5), no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu de virada por 3 a 1. Os gols saíram no segundo tempo: Lautaro Díaz abriu o placar para o Santos, Pedro empatou para o time da casa, Jorginho, de pênalti, virou a partida, e Lucas Paquetá ampliou nos minutos finais, sacramentando a vitória diante de mais de 68 mil torcedores.
O camisa 9 do Rubro-Negro chegou aos 161 gols pelo clube e se igualou a Gabriel Barbosa como maior artilheiro do Flamengo no século XXI, além de se tornar o quarto maior goleador da história do Maracanã.
O Peixe não contou com Neymar, suspenso, e mudou o esquema tático na terceira partida de Cuca no comando da equipe, com o zagueiro Zé Ivaldo improvisado na lateral direita.
Como foi o jogo?
O Flamengo começou dominando os primeiros minutos, com Ayrton Lucas avançando pela esquerda, mas sendo travado por Lucas Veríssimo. Samuel Lino também tentou explorar as costas de Zé Ivaldo, improvisado na lateral-direita. A primeira chance perigosa surgiu aos sete minutos, quando Arrascaeta cabeceou com perigo. Pouco depois, Jorginho encontrou Varela pela direita, que cruzou para Pedro, mas Lucas Veríssimo apareceu de carrinho para afastar pela linha de fundo.
O Rubro-Negro seguiu com maior posse de bola e voltou a assustar com finalização de Carrascal por cima do gol e nova tentativa de Varela após lançamento de Samuel Lino.
A primeira chegada do Santos aconteceu somente aos 20 minutos. Após desarme de Lucas Veríssimo, Thaciano cruzou para a área, Léo Ortiz interceptou parcialmente, e Agustín Rossi fez a defesa. Na sequência, Escobar tentou de fora da área, mas mandou para longe.
O Peixe cresceu na reta final do primeiro tempo e passou a levar perigo, especialmente com Thaciano, que finalizou perto da trave, e com Barreal, que quase marcou antes de ser travado por Varela. O Flamengo ainda respondeu com chute de Samuel Lino, que saiu por cima.
O Santos voltou melhor para o segundo tempo e abriu o placar logo aos dois minutos com Lautaro Díaz. O atacante ganhou a disputa com Léo Pereira e finalizou de fora da área para colocar o Peixe em vantagem.
Aos 18 minutos, o Flamengo empatou em jogada iniciada por Carrascal pela direita. Pedro ganhou de Zé Ivaldo pelo alto e cabeceou para o fundo das redes. A virada veio pouco depois, quando Barreal derrubou Arrascaeta dentro da área. Jorginho converteu o pênalti assinalado pelo árbitro Anderson Daronco.
O Flamengo quase ampliou com Bruno Henrique, que acertou a trave após lançamento de Jorginho. Já nos minutos finais, Lucas Paquetá saiu do banco para fechar o placar. Gonzalo Plata avançou pelo meio, passou por Luan Peres e Willian Arão e encontrou Paquetá, que finalizou colocado, sem chances para Gabriel Brazão.
O gol nos minutos finais consolidou a reação Rubro-Negra após um primeiro tempo irregular e encerrou qualquer possibilidade de resposta santista. Vaiado no intervalo, o time comandado por Leonardo Jardim mostrou poder de reação diante de mais de 68 mil torcedores no Maracanã, transformou pressão em intensidade na etapa final e reafirmou sua força como mandante ao reagir com autoridade para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.
Escalações:
(Técnico do Flamengo: Léo Jardim) - Rossi; G. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araujo (Lucas Paquetá) e Jorginho; Carrascal (Plata), Arrascaeta (De La Cruz), Samuel Lino (Bruno Henrique); Pedro (Luiz Araújo).
(Técnico do Santos: Cuca) - Gabriel Brazão; Zé Ivaldo (Gabriel Barbosa), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva (Willian Arão), Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo (Zé Rafael); Barreal (Rollheiser), Thaciano (Moisés) e Lautaro Díaz.
Ficha Técnica:
Flamengo 3 x 1 Santos
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
🟨 Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Barreal (Santos)
🟥 Cartão vermelho: Cuquinha (auxiliar do Santos)
🥅 Gols: Lautaro Díaz (2'/2ºT) - Santos - Pedro (18'/2ºT), Jorginho (25'/2ºT) e Lucas Paquetá (42/2ºT)
👭Público: 68.615
💰Renda: R$ 5.896,367,00
