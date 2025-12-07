Torcida do Vasco define expulsão de Hugo Moura: 'Irresponsável'
Jogador foi expulso ainda no primeiro tempo contra o Atlético-MG
- Matéria
- Mais Notícias
A torcida do Vasco se revoltou com a expulsão de Hugo Moura, na partida contra o Atlético-MG, neste domingo (7). O confronto é válido pela última rodada do Brasileirão e aconteceu na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).
Jogada de Neymar em Santos x Cruzeiro enlouquece torcedores: ‘Maravilha’
Fora de Campo
Gol em Fortaleza x Botafogo agita briga contra o rebaixamento no Brasileirão
Fora de Campo
Lance de Gabigol em Santos x Cruzeiro viraliza: ‘Se transforma’
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage à expulsão de Hugo Moura
Hugo Moura foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, por entrada em Dudu, atacante do Galo. Inicialmente o árbitro Lucas Paulo Torezin deu apenas cartão amarelo, mas após checagem do VAR, mudou a decisão e resolveu expulsar o jogador.
O Vasco não tem mais grandes pretensões no Brasileirão, pois não tem mais condições de alcançar uma vaga na Libertadores e está livre do rebaixamento. O Cruz-Maltino volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Fluminense na semifinal.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias