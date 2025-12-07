menu hamburguer
Fora de Campo

Atitude de Vegetti em Atlético-MG x Vasco repercute: 'Show'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
17:31
Vegetti em ação durante Atlético-MG x Vasco, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraVegetti em ação durante Atlético-MG x Vasco, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
O atacante Vegetti foi substituído durante o primeiro tempo do confronto entre Atlético-MG e Vasco, deste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Ao sair de campo, o argentino se mostrou bastante frustrado com a situação.

A ação do técnico Fernando Diniz aconteceu aos 34 minutos. Ela foi motivada devido à expulsão do volante Hugo Moura, que aconteceu três minutos antes da substituição. Na ocasião, o Vasco já pedia a partida por 2 a 0.

Quando deixou o gramado, Vegetti não conseguiu esconder a frustração com a substituição e protagonizou um embate com a comissão técnica. O caso repercutiu nas redes sociais; veja abaixo:

