Atitude de Vegetti em Atlético-MG x Vasco repercute: 'Show'

O atacante Vegetti foi substituído durante o primeiro tempo do confronto entre Atlético-MG e Vasco, deste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Ao sair de campo, o argentino se mostrou bastante frustrado com a situação.

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Vasco define expulsão de Hugo Moura: 'Irresponsável'

A ação do técnico Fernando Diniz aconteceu aos 34 minutos. Ela foi motivada devido à expulsão do volante Hugo Moura, que aconteceu três minutos antes da substituição. Na ocasião, o Vasco já pedia a partida por 2 a 0.

Quando deixou o gramado, Vegetti não conseguiu esconder a frustração com a substituição e protagonizou um embate com a comissão técnica. O caso repercutiu nas redes sociais; veja abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas