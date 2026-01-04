Corinthians se reapresenta com velho problema e acende alerta para o início do Paulistão
Com transfer ban, Timão começa o ano com elenco enxuto e poucas opções
O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior teve oito baixas na primeira atividade do ano. Com 25 atletas à disposição, o clube alvinegro terá um velho problema para o início da temporada.
O treinador alvinegro passou a última temporada enfatizando o elenco enxuto, que impede a equipe de realizar um rodízio em um calendário cheio. Com um transfer ban, o Corinthians não pode realizar contratações.
Memphis iniciou a temporada com atividades na parte interna do CT. Com isso, a comissão terá que avaliar se o holandês poderá participar da estreia do Campeonato Paulista, no dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena.
A única novidade na reapresentação do elenco é Pedro Raul. O atacante retornou de empréstimo do Ceará, onde atuou na última temporada, e pode reforçar o Corinthians nas primeiras rodadas do Paulistão.
Ausências da reapresentação
- Fabrizio Angileri – conversa com a diretoria sobre a renovação do vínculo.
- Maycon – também está em tratativas para ampliar o contrato com o clube.
- Alex Santana – não faz parte dos planos e tem reapresentação marcada para 5 de janeiro.
- Renato – fora dos planos da comissão técnica, retorna ao CT no dia 5 de janeiro.
- Héctor Hernández – igualmente fora dos planos e com reapresentação prevista para 5 de janeiro.
- Fagner – negocia a rescisão contratual para assinar em definitivo com o Cruzeiro.
- Yuri Alberto – está na Itália para tratar da emissão do passaporte italiano.
- José Martínez – permanece na Venezuela para resolver a reemissão do passaporte.
Veja jogadores que se reapresentaram no Corinthians
- Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli;
- Laterais: Hugo, Matheus Bidu e Matheuzinho;
- Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;
- Meio-campistas: André, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;
- Atacantes: Gui Negão, Kayke, Pedro Raul, Memphis e Vitinho.
