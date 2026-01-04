menu hamburguer
Corinthians se reapresenta com velho problema e acende alerta para o início do Paulistão

Com transfer ban, Timão começa o ano com elenco enxuto e poucas opções

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 04/01/2026
06:15
Dorival Júnior
imagem cameraDorival Júnior comandou primeira atividade do Timão no ano (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior teve oito baixas na primeira atividade do ano. Com 25 atletas à disposição, o clube alvinegro terá um velho problema para o início da temporada.

O treinador alvinegro passou a última temporada enfatizando o elenco enxuto, que impede a equipe de realizar um rodízio em um calendário cheio. Com um transfer ban, o Corinthians não pode realizar contratações.

Memphis iniciou a temporada com atividades na parte interna do CT. Com isso, a comissão terá que avaliar se o holandês poderá participar da estreia do Campeonato Paulista, no dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena.

Corinthians treino
André Ramalho durante reapresentação do Timão no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A única novidade na reapresentação do elenco é Pedro Raul. O atacante retornou de empréstimo do Ceará, onde atuou na última temporada, e pode reforçar o Corinthians nas primeiras rodadas do Paulistão.

Ausências da reapresentação

  1. Fabrizio Angileri – conversa com a diretoria sobre a renovação do vínculo.
  2. Maycon – também está em tratativas para ampliar o contrato com o clube.
  3. Alex Santana – não faz parte dos planos e tem reapresentação marcada para 5 de janeiro.
  4. Renato – fora dos planos da comissão técnica, retorna ao CT no dia 5 de janeiro.
  5. Héctor Hernández – igualmente fora dos planos e com reapresentação prevista para 5 de janeiro.
  6. Fagner – negocia a rescisão contratual para assinar em definitivo com o Cruzeiro.
  7. Yuri Alberto – está na Itália para tratar da emissão do passaporte italiano.
  8. José Martínez – permanece na Venezuela para resolver a reemissão do passaporte.

Veja jogadores que se reapresentaram no Corinthians

  1. Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê e Matheus Donelli;
  2. Laterais: Hugo, Matheus Bidu e Matheuzinho;
  3. Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro;
  4. Meio-campistas: André, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;
  5. Atacantes: Gui Negão, Kayke, Pedro Raul, Memphis e Vitinho.

