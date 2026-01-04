Corinthians se reapresenta com velho problema e acende alerta para o início do Paulistão

O elenco do Corinthians se reapresentou neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. Dorival Júnior teve oito baixas na primeira atividade do ano. Com 25 atletas à disposição, o clube alvinegro terá um velho problema para o início da temporada.

O treinador alvinegro passou a última temporada enfatizando o elenco enxuto, que impede a equipe de realizar um rodízio em um calendário cheio. Com um transfer ban, o Corinthians não pode realizar contratações.

Memphis iniciou a temporada com atividades na parte interna do CT. Com isso, a comissão terá que avaliar se o holandês poderá participar da estreia do Campeonato Paulista, no dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena.

André Ramalho durante reapresentação do Timão no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

A única novidade na reapresentação do elenco é Pedro Raul. O atacante retornou de empréstimo do Ceará, onde atuou na última temporada, e pode reforçar o Corinthians nas primeiras rodadas do Paulistão.

Ausências da reapresentação

Fabrizio Angileri – conversa com a diretoria sobre a renovação do vínculo. Maycon – também está em tratativas para ampliar o contrato com o clube. Alex Santana – não faz parte dos planos e tem reapresentação marcada para 5 de janeiro. Renato – fora dos planos da comissão técnica, retorna ao CT no dia 5 de janeiro. Héctor Hernández – igualmente fora dos planos e com reapresentação prevista para 5 de janeiro. Fagner – negocia a rescisão contratual para assinar em definitivo com o Cruzeiro. Yuri Alberto – está na Itália para tratar da emissão do passaporte italiano. José Martínez – permanece na Venezuela para resolver a reemissão do passaporte.

