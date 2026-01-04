Corinthians enfrenta impasse para manter Maycon em definitivo
Shakhtar Donetsk exige três anos de contrato
O Corinthians terá um desafio na negociação com Maycon. A diretoria costurou um acordo para ter o volante em definitivo, mantendo 50% dos direitos federativos do jogador com o Shakhtar Donetsk. Entretanto, o clube ucraniano quer três anos de contrato, enquanto o Timão prefere dois anos de vínculo.
A informação foi noticiada pelo ge.globo. O Corinthians estava otimista quanto às negociações. O acordo começou a ser costurado por Fabinho Soldado e foi retomado por Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão.
O atleta defende o Corinthians desde 2022, emprestado pelo clube da Ucrânia em três oportunidades. Maycon quer seguir no Timão, mas sem um contrato curto. A contratação em definitivo seria sem custos ao clube alvinegro.
O país europeu vive um conflito armado com a Rússia desde 2022, e por isso, a Fifa instaurou uma regra em que os jogadores possam romper o contrato unilateralmente com equipes das regiões envolvidas na guerra.
O Timão deve 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões) aos ucranianos, mas a pendência financeira será tratada de forma separada da negociação.
Foco para 2026
O Timão se reapresentou oficialmente neste sábado (3), no CT Dr. Joaquim Grava. Maycon não participou do treinamento. Em nota oficial, o Corinthians admitiu que negocia a renovação do volante com o clube alvinegro.
O Corinthians está proibido pela Fifa de inscrever novos jogadores. Em agosto, a instituição aplicou um transfer ban na equipe por uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, referente a contratação de Félix Torres, ainda em 2024.
A diretoria se mobiliza para quitar o valor no começo de 2026, para poder se movimentar no mercado. O clube alvinegro lucrou R$ 77 milhões com a conquista da Copa do Brasil e trabalha para adquirir um empréstimo bancário.
