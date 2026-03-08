Christian dá detalhes de como reagiu à briga em Cruzeiro x Atlético-MG

A final do Campeonato Mineiro terminou com uma briga generalizada entre os atletas na noite deste domingo (8), no Mineirão. Depois de Christian e Everson dividirem uma bola, o goleiro partiu para cima do camisa 88 e seus companheiros foram defendê-lo. Depois do título do Cruzeiro, o atleta deu detalhes da confusão.

– Eu tentei fazer o gol, a bola sobrou. Quando cai, ele começou a me agredir, não sei o porquê. Quando levantei, a equipe toda me defendeu. Mostra quanto estamos unidos. Comemorar porque merecemos muito – explicou o jogador.

– Não sabia o que fazer, ele estava me agredindo. Quando rolou a confusão, consegui me levantar, vi que todos entraram em campo para me ajudar. Comemorar muito que somos campeões – ressaltou Christian, que ainda comentou sobre a importância do título para o Cruzeiro.

– Muito importante para dar confiança, sabíamos que estávamos pressionados. O presidente, o Tite, a torcida merecia muito esse título. Dá gás para nós corrermos atrás de outros títulos neste ano – disse o jogador.

Christian (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

