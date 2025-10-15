Cena de Cássio em Atlético-MG x Cruzeiro assusta torcedores; confira

Logo no início do clássico entre Atlético-MG x Cruzeiro, um lance envolvendo o goleiro Cássio preocupou os torcedores nas redes sociais. Aos 20 minutos, o lateral Willian acabou acertando a cabeça de seu companheiro de equipe, que precisou ser substituído por Léo Aragão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante um ataque do Galo, Cássio se jogou para tentar afastar a bola e acabou sendo atingido pelo lateral cruzeirense. Caído no gramado, o goleiro recebeu atendimento médico, precisou ser substituído e foi direto para o vestiário do Cabuloso. Após o lance, os torcedores lamentaram a ausência do jogador. Confira abaixo.

Peça fundamental na equipe comandada por Leonardo Jardim, o goleiro Cássio passará por exames e será reavaliado para saber quando terá condições de retornar aos gramados. Até o momento, os rivais seguem sem balançar as redes e vão empatando o clássico mineiro da 28ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade