Motivo de expulsão de Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro chama atenção: ‘Não pode’

O atacante Kaio Jorge foi expulso durante o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, desta quarta-feira (15), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O motivo da expulsão do atleta foi inusitada e viralizou rapidamente nas redes sociais.

O lance aconteceu durante a segunda etapa do confronto. O cronômetro marcava seis minutos, quando o Atlético-MG empatou o clássico. Na jogada, os jogadores do Cruzeiro reclamaram da arbitragem alegando que o escanteio, que originou o gol, deveria ter sido marcado tiro de meta.

Durante a reclamação, Kaio Jorge fez sinais indicando um suposto roubo da arbitragem. Em campo, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli não percebeu o gesto do jogador. Contudo, uma intervenção do VAR recomendou a expulsão.

O motivo do vermelho chamou atenção dos torcedores nas redes sociais. A grande maioria reprimiu a atitude do atacante. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Atlético-MG x Cruzeiro?

Texto por: Eugênio Moreira

O Atlético-MG esteve mais presente no campo ofensivo desde o início do jogo, principalmente com Dudu e Guilherme Arana pelo lado esquerdo. A primeira chance clara de gol, no entanto, saiu somente aos 18 minutos, quando Gustavo Scarpa recebeu de Dudu na área e chutou à direita de Cássio.

Aos 21 minutos, o goleiro do Cruzeiro foi atingido na cabeça pelo companheiro William e teve de deixar o campo e ser levado a um hospital. Na sequência, Ivan Román e Jonathan Jesus também tiveram de receber atendimento médico. No restante do primeiro tempo, o jogo ficou muito travado. Somente aos 40 minutos, o Atlético-MG voltou a ameaçar, com Bernard, que entrou na área e chutou para Kaiki desviar para fora.

O segundo tempo começou quente. Logo aos 3 minutos, o Cruzeiro abriu o placar: após recuo errado de Gabriel Menino, Kaio Jorge avançou e rolou para Matheus Pereira chutar no canto direito de Everson. Dois minutos depois, o Atlético-MG empatou: Guilherme Arana cruzou da esquerda, e Ruan subiu muito para cabecear no ângulo direito de Léo Aragão, marcando seu primeiro gol com a camisa do Galo.

Os jogadores do Cruzeiro reclamaram do escanteio que originou o gol, Kaio Jorge fez um gesto com as mãos de roubo e foi expulso pelo árbitro Paulo César Zanovelli, que chegou a mostrar o cartão erroneamente para Lucas Romero.

Jorge Sampaoli colocou Hulk em campo, e o Atlético-MG passou a pressionar mais, tentando aproveitar a vantagem de estar com um jogador a mais. Aos 18 minutos, Dudu acertou a trave direita de Léo Aragão. Eduardo entrou no time celeste para reforçar a marcação, e a Raposa segurou o empate até o fim - Gabigol entrou aos 31 minutos, mas não teve oportunidade de finalizar.