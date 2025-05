O Atlético-MG está escalado para enfrentar o Fluminense neste domingo. A bola rola às 17h30, na Arena MRV. O Galo conta com reforço de peso no ataque, na defesa e no meio de campo. Após duas partidas sendo poupado, Hulk está de volta ao time titular do alvinegro. Lyanco e Alan Franco também estão de volta.

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

O Galo está em décimo, com nove pontos e vem de três jogos sem perder no campeonato. A sequência começou com uma vitória sobre o Botafogo na Arena MRV, seguido de um empate com o Mirassol fora de casa e uma vitória sobre o Juventude em Caxias do Sul.

Lyanco está retornando de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, já Alan Franco se recuperou de uma contusão óssea.



O DM do Galo agora passa a ter quatro nomes no momento; são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Gabriel Menino (lesão no ligamento colateral medial), Cadu (cirurgia no joelho direito) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito).

Escalação do Fluminense

O Flu, por sua vez, está em quinto, com 13 pontos e busca vencer para manter-se próximo da liderança. Um triunfo diante dos mineiros pode colocar o time no G4 ao fim da rodada. O clube vem de uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, que começou com a derrota para o Botafogo no Nilton Santos, o empate com o Vitória e uma virada sobre o Sport, ambos no Maracanã.

Renato Gaúcho manda a campo a seguinte equipe: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato e Bernal; Canobbio, Arias e Everaldo.



Confira as informações do jogo entre Atlético-MG x Fluminense:

✅FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE A

📆 Data e horário: domingo, dia 11 de maio de 2025, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

📺 Onde assistir: Globo e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)