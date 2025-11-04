Em meio à sequência intensa de jogos, o Bahia teve apenas um dia de trabalho antes da partida contra o Atlético-MG, marcada para as 20h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena MRV, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Tricolor se reapresentou na manhã desta terça-feira e viajou para Belo Horizonte com uma novidade na delegação.

O volante Caio Alexandre, que está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, que o deixou fora de ação por dois meses, viajou para a capital mineira e pode pintar como uma das novidades entre os relacionados do Bahia para enfrentar o Atlético. Ele, no entanto, só treinou parcialmente com o grupo nesta terça-feira.

Titular absoluto do time de Rogério Ceni até o momento da lesão, Caio Alexandre tem 40 jogos nesta temporada, com um gol e duas assistências.

Por outro lado, os atacantes Kayky e Sanabria, além do lateral Gilberto e do zagueiro Gabriel Xavier, trabalharam na fisioterapia e não devem ir para o jogo.

Caio Alexandre deve estar na lista de relacionados do Bahia para enfrentar o Atlético-MG (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Como foi o treino do Bahia?

Depois de assistirem vídeos com erros e acertos da derrota para o Bragantino, os atletas fizeram um treino técnico sob a orientação de Rogério Ceni, com foco na troca de passes em espaço reduzido. Na sequência, foi realizado um trabalho tático para correção de posicionamentos.

Muito próximo de garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Tricolor agora sonha com a classificação direta para a fase de grupos. A equipe está na quinta posição, com 52 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Mirassol.