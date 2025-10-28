Atlético-MG disputou 14 semifinais continentais; Confira retrospecto

O Atlético joga a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Independiente del Valle, e está a uma vitória de avançar para a grande final. Os times se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30 na Arena MRV.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 no Equador, com o gol do Galo saindo somente nos acréscimos do segundo tempo com Dudu. Agora na volta, quem vencer se classifica, um novo empate leva a decisão para as penalidades.

Em toda a história de 117 anos do Atlético Mineiro, a equipe já esteve em 14 semifinais de torneios internacionais, em jogos válidos por diversas competições. Se classificou para disputar a final em sete oportunidades, e acabou sendo eliminado em seis, além da atual que o time busca avançar. Além disso vale lembrar que o time também jogou a final da Recopa em 2014, porém o torneio não tem semifinais, apenas final em jogos de ida e volta.

Finais continentais do Atlético

Após avançar a final, nas oito oportunidades, incluindo a Recopa, o Galo sagrou-se campeão em metade delas, levantou o caneco em quatro, e foi vice em outras quatro. Relembre abaixo os títulos internacionais do Galo;

Copa Conmebol - 1992

O Atlético enfrentou o Olimpia (PAR) naquele ano, e foi campeão do seu primeiro torneio internacional vencendo por 2 a 0 em Belo Horizonte, e perdendo por 1 a 0 fora de casa.

Copa Conmebol - 1997

O segundo título do Galo foi apenas cinco anos após o primeiro, também na Copa Conmebol. O time mineiro bateu o Lanús (ARG) vencendo fora de casa por 4 a 1 e empatando no Mineirão em 1 a 1.

Copa Libertadores - 2013

Essa é a conquista mais relevante da história do Atlético. O título inédito da competição mais importante do continente veio com uma campanha histórica, marcada por viradas inesquecíveis. Na final venceu o Olimpia (PAR), perdendo a ida por 2 a 0, e devolvendo o resultado na volta no Mineirão, conquistando nos pênaltis a Liberta.

Recopa Sul-Americana - 2014

Após vencer a Libertadores em 2013, o Galo jogou no ano seguinte a Recopa contra o Lanús, vencedor da Sul-Americana. O Galo venceu na Argentina por 1 a 0 e perdeu em BH por 3 a 2 no tempo normal, e na prorrogação virou para 4 a 3 levantando o caneco.