Atlético-GO lança camisa retrô com referência ao Mortal Kombat

O Atlético-GO lançou uma camisa retrô com referência aos anos 1990 e ao jogo de videogame Mortal Kombat. O modelo foi usado na temporada 1996.

A camisa do time goiano traz o tradicional escudo em formato de diamante e tecido típico do período, com gola polo e 'rabiscos' rubro-negros. O modelo ainda tem a marca d'água do Dragão, símbolo do jogo de videogame Mortal Kombat, clássico dos anos 90 até a atualidade.

Por fim, para substituir o antigo patrocinador da época, o Atlético-GO usou a palavra 'Dragão' em grande destaque na frente e costas.

O clube admite que o período da camisa foi 'de poucas conquistas, mas de muita resistência e que visa desmistificar que o Atlético-GO fechou as portas nos anos 90'. Naquela década, o Dragão foi campeão da Série C em 1990 e disputou a Série B em 1991, 1996, 1997 e 1998, além dos vices do Goiano em 1991 e 1996.

Na época, com dificuldades financeiras, a diretoria apostou nas categorias de base e revelou nomes, como Oscar, Babau, Claudinho, Jeovânio, Adinan, Relber, Wesnalton, Pará, Lindomar e Romerito. Os dois últimos foram vendidos ao Corinthians.

A nova camisa retrô é uma edição limitada e vendida por encomenda pela Dragão Store. O preço é de R$ 179,90.

Atlético-GO na Série B

Após 34 rodadas, o Atlético-GO é o 10º colocado, 50 pontos, e tem um sonho mínimo de acesso. As chances são de apenas 0,47%, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Dragão volta a campo contra o Paysandu na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 35ª rodada.