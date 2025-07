Kleberson defende zagueiro estreante que falhou em empate do Athletico: ‘Cabeça erguida’

O ex-jogador Kleberson defendeu o zagueiro Arthur Dias, que cometeu o pênalti do empate em 2 a 2 do América-MG contra Athletico, na Arena Independência, pela 19ª rodada da Série B. O jogador de 18 anos estreou profissionalmente na partida.

Arthur Dias entrou aos 19 minutos do segundo tempo para jogar improvisado de lateral-esquerdo na vaga de Léo Derik. Aos 48 minutos, quando o Furacão vencia por 2 a 1, o zagueiro empurrou o atacante Willian Bigode na área e viu a arbitragem marcar pênalti, convertido no rebote pelo próprio jogador do América-MG.

O erro fez com que a promessa rubro-negra recebesse críticas e comentários negativos na redes sociais. Por outro lado, o ídolo rubro-negro Kleberson utilizou o mesmo espaço para isentá-lo e prestar apoio, além de relembrar um lance parecido no início da carreira.

- Quero te dizer que em meu segundo jogo como profissional pelo Athletico-PR, em 1999, eu entrei no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, no Palestra Itália, e em meu primeiro lance levei um cartão amarelo. E em meu segundo lance, cometi uma falta em uma área aonde não tinha risco nenhum e levei meu segundo cartão e acabei expulso. Fui ao chão e desabei aos choros no vestiário. Erros que qualquer atleta jovem pode e poderá cometer. Mas quero te dizer que isso não me abalou e não me atrapalhou em ajudar meu clube de coração. Tanto que três anos após isso fui simplesmente campeão Brasileiro e campeão do Mundo representando o rubro-negro da Baixada. Piá do Caju é ter cabeça erguida e em busca de títulos para nosso Athletico Paranaense - escreveu o ex-volante.

Kleberson, revelado pelo Athletico, mostra apoio ao zagueiro Arthur Dias. Foto: Reprodução

Kleberson falhou no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, em 8 de agosto de 1999, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista foi acionado aos 33 minutos da segunda etapa para a saída do atacante Kleber Pereira, que fez os dois gols atleticanos. O Furacão vencia por 2 a 1 até que Kleberson levou dois cartões amarelos em cinco minutos, foi expulso e, com um a mais, o Verdão empatou.

Revelado pelo Athletico, vindo do PSTC, Kleberson foi campeão brasileiro em 2001 e pentacampeão com a Seleção Brasileira no ano seguinte. Após a Copa do Mundo, ele foi vendido ao Manchester United-ING e ainda retornou ao Furacão em 2011 - encerrou a carreira em 2016, no futebol dos EUA.

Quem é Arthur Dias, do Athletico?

Arthur Dias, do Athletico, comemora título do Sul-Americano com a Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

No Athletico desde 2022, Arthur Dias começou no sub-15 e é considerado promessa da base rubro-negra. Canhoto, ele foi campeão da Copa Sul sub-20 e do Paranaense sub-17 pelo clube no ano passado.

O zagueiro ainda acumula convocações para a Seleção Brasileira de base, sendo campeão como titular do Brasil no Sul-Americano sub-20 deste ano.

Próximos jogos do Athletico na Série B

Com 25 pontos, o Athletico fechou o primeiro turno na 11ª posição e não vence há quatro jogos na Série B, com dois empates e duas derrotas. A diferença para o G-4 é de cinco pontos.